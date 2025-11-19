В Україні суттєво зросла вартість популярного продукту: яка ціна

У 2025 році аграрії Миколаївщини зібрали 230 тисяч тонн соняшнику — значно менше, ніж у попередні роки. На тлі скорочення врожаю в регіоні вже за дев’ять місяців соняшникова олія подорожчала на 14%.

Про це повідомила керівниця відділу координації статистичної діяльності Головного управління статистики області Тетяна Шушара. Про це пише "Суспільне".

Врожайність і динаміка цін

За даними статистики, у 2023 році врожайність соняшнику в регіоні становила 21 центнер з гектара, а ціна на олію навпаки знижувалася — з 69 грн за літр у січні до 58 грн у грудні, тобто на 18%.

"У 2024 році через менші обсяги виробництва насіння олія подорожчала вже на 19%", — зазначила Шушара.

Для порівняння: у 2023 році в області зібрали 895 тисяч тонн соняшнику, тоді як у 2025-му — лише 230 тисяч. Цьогоріч середня вартість літра олії вже досягла близько 83 грн.

Вона також зауважила, що у вересні 2025 року, порівняно з 2021-м, ціни на соняшникову олію в Миколаївській області зросли на 34%, тоді як у середньому по країні — на 32%.

Ситуація на ринку

Продавчиня Марина, яка понад 25 років торгує на одному з миколаївських ринків, підтверджує тенденцію: у 2023 році ціна впала через великий урожай, а нині все навпаки.

"Останні два місяці був значний стрибок. Опт дорожчав, і ми підвищували ціни. Зараз покупців майже немає — вартість досягла максимуму", — каже вона.

За її словами, найчастіше люди купують сиродавлену олію. Станом на листопад ціни на ринку такі: смажена — 100 грн за літр, рафінована та сиродавлена — по 70 грн.

Чому держава не стримує подорожчання

Кандидат економічних наук Олексій Мірошниченко пояснює: низький урожай автоматично провокує зростання вартості готової продукції. Але навіть хороший рік не гарантує зниження цін, адже значна частина насіння та олії йде на експорт, що приносить стабільну валютну виручку.

При цьому держава напряму не регулює ціни на внутрішньому ринку.

"Вплив можливий лише через коригування експортних квот. Якщо врожай низький, держава може зменшити обсяги експорту, щоб уникнути дефіциту всередині країни та стримати ціни. Але з огляду на потребу в надходженнях і підтримку бізнесу цього робити не будуть", — зазначив економіст.

Він додає, що замінити соняшникову олію, наприклад, оливковою, українці не зможуть — її вартість набагато вища, і вона не є доступною альтернативою для більшості домогосподарств.

