В Украине существенно выросла стоимость популярного продукта: какая цена

В 2025 году аграрии Николаевщины собрали 230 тысяч тонн подсолнечника – значительно меньше, чем в предыдущие годы. На фоне сокращения урожая в регионе уже через девять месяцев подсолнечное масло подорожало на 14%.

Об этом сообщила руководитель отдела координации статистической деятельности Главного управления статистики области Татьяна Шушара. Об этом пишет "Общественное".

Урожайность и динамика цен

По данным статистики, в 2023 году урожайность подсолнечника в регионе составляла 21 центнер с гектара, а цена на растительное масло наоборот снижалась — с 69 грн за литр в январе до 58 грн в декабре, то есть на 18%.

"В 2024 году из-за меньших объемов производства семян масло подорожало уже на 19%", - отметила Шушара.

Для сравнения: в 2023 году в области собрали 895 тысяч тонн подсолнечника, тогда как в 2025-м только 230 тысяч. В этом году средняя стоимость литра растительного масла уже достигла около 83 грн.

Она также отметила, что в сентябре 2025 года по сравнению с 2021-м цены на подсолнечное масло в Николаевской области выросли на 34%, тогда как в среднем по стране — на 32%.

Ситуация на рынке

Продавщица Марина, более 25 лет торгующая на одном из николаевских рынков, подтверждает тенденцию: в 2023 году цена упала из-за большого урожая, а сейчас все наоборот.

"Последние два месяца был значительный скачок. Опт дорожал, и мы повышали цены. Сейчас покупателей почти нет – стоимость достигла максимума", – говорит она.

По ее словам, чаще всего люди покупают сырое масло. По состоянию на ноябрь цены на рынке: жареная — 100 грн за литр, рафинированная и сыродавленная — по 70 грн.

Читайте также: В Украине резко подешевела капуста: сколько сейчас просят за килограмм

Почему государство не сдерживает удорожание

Кандидат экономических наук Алексей Мирошниченко объясняет, что низкий урожай автоматически провоцирует рост стоимости готовой продукции. Но даже хороший год не гарантирует снижения цен, ведь значительная часть семян и подсолнечного масла идет на экспорт, что приносит стабильную валютную выручку.

При этом государство напрямую не регулирует цены на внутреннем рынке.

"Влияние возможно только из-за корректировки экспортных квот. Если урожай низкий, государство может снизить объемы экспорта, чтобы избежать дефицита внутри страны и сдержать цены. Но учитывая потребность в поступлениях и поддержку бизнеса, этого делать не будут", — отметил экономист.

Он добавляет, что заменить подсолнечное масло, например оливковое, украинцы не смогут — его стоимость гораздо выше, и она не является доступной альтернативой для большинства домохозяйств.

Ранее мы говорили, что цены на яйца в Украине резко пошли вверх.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!