Може спостерігатись головний біль та слабкість: прогноз магнітних бур на 20 листопада

Магнітні бурі впливають на атмосферний тиск, через що деякі люди можуть відчувати головний біль, втому та підвищену дратівливість. Геомагнітна активність оцінюється за шкалою від 0 до 9 за планетарним К-індексом, де показник 5 і вище сигналізує про сильну магнітну бурю.

На 19 листопада очікуються слабкі магнітні бурі з К-індексом 1,7, що відповідає зеленому рівню активності. Прогнози можуть змінюватися, оскільки дані оновлюються кожні три години, тому важливо стежити за актуальною інформацією. Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA.

Магнітна буря виникає через спалахи та вибухи на Сонці, під час яких виділяються заряджені частинки, що рухаються в різних напрямках, у тому числі до Землі. При досягненні магнітосфери планети ці частинки викликають активність, яка відома як магнітні або сонячні бурі. Слабкі коливання К-індексу від 1 до 4 зазвичай непомітні для людей, тоді як значення 5 і більше можуть впливати на самопочуття та роботу електронних пристроїв, включно з мобільними вежами, супутниками, радіочастотами та GPRS. У випадку К-індексу 7–8 можлива поява полярного сяйва.

Через зміну атмосферного тиску магнітні бурі можуть провокувати головний біль, втому та стрес. Спеціальних ліків проти магнітних бур не існує, але симптоми можна полегшити за допомогою звичайних засобів та дотримання правил підтримки здоров’я. Важливо забезпечити повноцінний сон, збалансоване харчування, уникати надлишку гострої, жирної та солоної їжі, обмежити алкоголь і кофеїн, пити достатньо води та трав’яних чаїв, а також проводити час на свіжому повітрі, уникаючи прямого сонця. Легкі фізичні навантаження допомагають підтримувати енергію, а контрастний душ вранці чи тепла ванна ввечері сприяють бадьорості та розслабленню. Людям із хронічними захворюваннями варто більше відпочивати та тримати під рукою необхідні ліки.

