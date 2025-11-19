Может наблюдаться головная боль и слабость: прогноз магнитных бурь на 20 ноября

Магнитные бури влияют на атмосферное давление, поэтому некоторые люди могут испытывать головную боль, усталость и повышенную раздражительность. Геомагнитная активность оценивается по шкале от 0 до 9 по планетарному К-индексу, где показатель 5 и выше сигнализирует о сильной магнитной буре.

К 19 ноября ожидаются слабые магнитные бури с К-индексом 1,7, что соответствует зеленому уровню активности. Прогнозы могут изменяться, поскольку данные обновляются каждые три часа, поэтому важно следить за актуальной информацией. Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.

Магнитная буря возникает из-за вспышек и взрывов на Солнце, во время которых выделяются заряженные частицы, движущиеся в разных направлениях, в том числе к Земле. При достижении магнитосферы планеты эти частицы вызывают активность, известную как магнитные или солнечные бури. Слабые колебания К-индекса от 1 до 4 обычно незаметны для людей, тогда как значения 5 и более могут влиять на самочувствие и работу электронных устройств, включая мобильные башни, спутники, радиочастоты и GPRS. В случае К-индекса 7–8 возможно появление полярного сияния.

Читайте также: Ученым удалось определить, чем пахнет в космосе: результат поражает

Из-за изменения атмосферного давления магнитные бури могут провоцировать головную боль, усталость и стресс. Специального лекарства против магнитных бурь не существует, но симптомы можно облегчить с помощью обычных средств и соблюдения правил поддержания здоровья. Важно обеспечить полноценный сон, сбалансированное питание, избегать излишка острой, жирной и соленой пищи, ограничить алкоголь и кофеин, пить достаточно воды и травяных чаев, а также проводить время на свежем воздухе, избегая прямого солнца. Легкие физические нагрузки помогают поддерживать энергию, а контрастный душ по утрам или теплая ванна вечером способствуют бодрости и расслаблению. Людям с хроническими заболеваниями следует больше отдыхать и держать под рукой необходимые лекарства.

Напомним, мы уже писали, чем может угрожать Земле мощная вспышка на Солнце.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!