Скільки стажу треба мати, щоб вийти на пенсію у 60 років

У 2025 році для виходу на пенсію за віком необхідно мати певну тривалість страхового стажу. Щоб отримати право на пенсію у 60 років, потрібно не менше 32 років стажу. Якщо людина має від 22 до 32 років, вона зможе стати пенсіонером у 63 роки. Ті, чий страховий стаж становить від 15 до 22 років, можуть претендувати на пенсію лише після досягнення 65 років.

Водночас для окремих категорій громадян зберігається можливість оформити пенсію раніше 60 років. Про це повідомляє ПФУ.

Відповідно до статті 115 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", достроково можуть вийти на пенсію працівники, трудовий договір з якими розірвано з ініціативи роботодавця через зміни у структурі підприємства — ліквідацію, реорганізацію, банкрутство або інші трансформації виробництва. Таке право мають і ті, кого звільнили через невідповідність займаній посаді за станом здоров’я згідно з чинними нормами законодавства.

Особи, які опинилися у подібних обставинах, повинні мати страховий стаж, достатній для мінімальної пенсії за віком, визначеної у статті 28 Закону, та відповідати таким критеріям: до досягнення пенсійного віку залишається не більше ніж півтора року; протягом 30 днів після звільнення людина має зареєструватися у центрі зайнятості; а протягом семи днів після реєстрації їй не запропонували підходящої роботи.

У центрі зайнятості необхідно написати заяву, щоб отримати клопотання до Пенсійного фонду щодо підтвердження дотримання всіх умов і припинення статусу безробітного. Після цього можна звертатися до Пенсійного фонду — не раніше ніж наступного дня після зняття з обліку. Це можна зробити особисто у будь-якому відділенні ПФУ або онлайн через портал електронних послуг (portal.pfu.gov.ua).

Для оформлення дострокової пенсії потрібні такі документи: трудова книжка, копія наказу про звільнення або дані з реєстру застрахованих осіб; клопотання центру зайнятості (якщо пенсія призначається на підставі пункту 6 частини 1 статті 115 Закону); а також медичні документи, що підтверджують невідповідність працівника посаді за станом здоров’я — коли мова йде про призначення пенсії за пунктом 7 цієї ж статті.

