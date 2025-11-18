Сколько стажа нужно иметь, чтобы выйти на пенсию в 60 лет

В 2025 году для ухода на пенсию по возрасту необходимо иметь определенную продолжительность страхового стажа. Чтобы получить право на пенсию в 60 лет, нужно не менее 32 лет стажа. Если у человека от 22 до 32 лет, он сможет стать пенсионером в 63 года. Те, чей страховой стаж составляет от 15 до 22 лет, могут претендовать на пенсию только по достижении 65 лет.

В то же время, для отдельных категорий граждан сохраняется возможность оформить пенсию раньше 60 лет. Об этом сообщает ПФУ.

Согласно статье 115 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", досрочно могут выйти на пенсию работники, трудовой договор с которыми расторгнут по инициативе работодателя из-за изменений в структуре предприятия — ликвидации, реорганизации, банкротстве или других трансформациях производства. Такое право имеют и те, кого уволили из-за несоответствия занимаемой должности по состоянию здоровья согласно действующим нормам законодательства.

Лица, оказавшиеся в подобных обстоятельствах, должны иметь страховой стаж, достаточный для минимальной пенсии по возрасту, определенной в статье 28 Закона, и отвечать следующим критериям: до достижения пенсионного возраста остается не более полутора лет; в течение 30 дней после увольнения человек должен зарегистрироваться в центре занятости; а в течение семи дней после регистрации ей не было предложено подходящей работы.

В центре занятости необходимо написать заявление, чтобы получить ходатайство в Пенсионный фонд по подтверждению соблюдения всех условий и прекращению статуса безработного. После этого можно обращаться в Пенсионный фонд — не раньше следующего дня после снятия с учета. Это можно сделать лично в любом отделении ПФУ или через интернет через портал электронных услуг (portal.pfu.gov.ua).

Для оформления досрочной пенсии необходимы следующие документы: трудовая книжка, копия приказа об увольнении или данные из реестра застрахованных лиц; ходатайство центра занятости (если пенсия назначается из пункта 6 части 1 статьи 115 Закона); а также медицинские документы, подтверждающие несоответствие работника должности по состоянию здоровья, когда речь идет о назначении пенсии по пункту 7 этой же статьи.

