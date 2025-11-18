Російська армія атакувала Дніпро та Харківщину: постраждали вокзал, будівля 'Сіспільного' та Українського радіо, загинула 17-річна дівчина (фото, відео)

Російські війська ввечері 17 листопада завдали ударів дронами та ракетами по кількох регіонах України. Під масованою атакою опинився Дніпро, де є поранені. У місті Берестин на Харківщині внаслідок ракетного удару загинула 17-річна дівчина, ще дев’ятеро людей зазнали травм.

У Харківській області, за даними голови ОВА Олега Синєгубова, близько 00:20 росіяни вдарили ракетами по Берестину. Спершу повідомлялося про дев’ятьох постраждалих, серед яких був 16-річний юнак. Згодом стало відомо, що 17-річна дівчина, яка отримала важкі поранення, померла у лікарні. Сімох потерпілих госпіталізували з вибуховими травмами, двоє інших пережили гостру стресову реакцію. Крім того, обстріл пошкодив залізничну інфраструктуру, що спричинило зміну маршрутів поїздів Барвінкове — Івано-Франківськ та Херсон — Барвінкове.

У Дніпрі та області близько 22:37 почалася масована атака дронами-камікадзе. Керівник ОДА Владислав Гайваненко закликав людей залишатися в укриттях. У місті виникли пожежі, пошкоджено будівлі та інфраструктуру. Зокрема, удар дронів зачепив приміщення редакції "Суспільне Дніпро" та "Українське Радіо Дніпро", де на момент атаки нікого не було. Унаслідок ударів постраждали 59-річна жінка та 67-річний чоловік.

Пошкоджень зазнали об’єкти інфраструктури, підприємства, адміністративні будівлі, шість багатоповерхівок, магазини, кіоски, заклад харчування, гаражі. Знищено та пошкоджено понад два десятки автомобілів. У передмісті також сталася пожежа у приватному господарстві. У Самарівському та Павлоградському районах фіксували нові руйнування інфраструктури.

Суттєвих втрат завдала атака залізничним об’єктам. Як повідомив віцепрем’єр Олексій Кулеба, приміське депо Дніпра, яке обслуговує пасажирські електропоїзди, зазнало критичних уражень — зруйновано ремонтний цех, пошкоджено вокзал. На Харківщині травмовано одного залізничника, пошкоджено вагони та інші об’єкти чотирьох станцій. Через руйнування ранкові приміські рейси у напрямку Берестина частково обмежені до завершення відновлення.

Раніше армія рф вже атакувала Одесу та область, там спалахнули пожежі, були поранені.

