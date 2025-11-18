Российская армия атаковала Днепр и Харьковщину: пострадали вокзал, здание 'Общественного' и Украинского радио, погибла 17-летняя девушка (фото, видео)

Российские войска вечером 17 ноября нанесли удары дронами и ракетами по нескольким регионам Украины. Под массированной атакой оказался Днепр, где ранены. В городе Берестин на Харьковщине в результате ракетного удара погибла 17-летняя девушка, еще девять человек получили травмы.

В Харьковской области, по данным главы ОВА Олега Синегубова, около 00:20 россияне ударили ракетами по Берестину. Сначала сообщалось о девяти пострадавших, среди которых был 16-летний юноша. Впоследствии стало известно, что 17-летняя девушка, получившая тяжелые ранения, скончалась в больнице. Семь пострадавших госпитализировали с взрывными травмами, двое других пережили острую стрессовую реакцию. Кроме того, обстрел повредил железнодорожную инфраструктуру, что повлекло за собой изменение маршрутов поездов Барвенково — Ивано-Франковск и Херсон — Барвенково.

В Днепре и области около 22:37 началась массированная атака дронами-камикадзе. Руководитель ОГА Владислав Гайваненко призвал людей оставаться в укрытиях. В городе возникли пожары, повреждены здания и инфраструктура. В частности, удар дронов задел помещение редакции "Общественное Днепр" и "Украинское Радио Днепр", где на момент атаки никого не было. В результате ударов пострадали 59-летняя женщина и 67-летний мужчина.

Повреждения получили объекты инфраструктуры, предприятия, административные здания, шесть многоэтажек, магазины, киоски, заведение питания, гаражи. Уничтожены и повреждены более двух десятков автомобилей. В пригороде также произошел пожар в частном хозяйстве. В Самаровском и Павлоградском районах фиксировались новые разрушения инфраструктуры.

Существенные потери нанесла атака железнодорожным объектам. Как сообщил вице-премьер Алексей Кулеба, пригородное депо Днепра, обслуживающее пассажирские электропоезда, получило критические поражения — разрушен ремонтный цех, поврежден вокзал. На Харьковщине травмирован один железнодорожник, повреждены вагоны и другие объекты четырех станций. Из-за разрушения утренние пригородные рейсы по направлению Берестина частично ограничены до завершения восстановления.

Ранее армия России уже атаковала Одессу и область, там вспыхнули пожары, были ранены.

