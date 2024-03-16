За цим рецептом готували наші бабусі: додайте інгредієнт, що перетворить борщ на кулінарний шедевр

Борщ – це перлина української кулінарії, що славиться своїм насиченим червоним відтінком, який йому надає буряк. В основі цієї ситної страви лежать такі інгредієнти, як капуста, картопля, морква та м’ясо.

Деякі кулінари вважають за краще додавати до борщу квасолю, тоді як інші віддають перевагу квашеним томатам. Існують навіть версії страви з додаванням грибів або риби. Але сьогодні ми хочемо запропонувати вам особливий інгредієнт - чорнослив. Він надасть борщу вишуканий "копчений" присмак та багатий аромат. Цим цікавим рецептом поділились на порталі "Smak.ua".

Як приготувати борщ із чорносливом

Необхідні інгредієнти:

телятина – 500 г;

картопля — 4-5 шт.;

капуста — 100-200 г;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

буряк — 1 шт.;

болгарський перець червоний – 1 шт.;

томатне пюре — 1 ст. л.;

чорнослив — кілька штук;

сіль за смаком;

лавровий лист — 1 шт.;

перець горошком — 2-3 шт.;

паприка — щіпка;

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Покроковий рецепт приготування:

Очистіть ріпчасту цибулю та наріжте її на маленькі кубики. Велику моркву потріть на крупній тертці. На сковороді у попередньо розтопленому маслі злегка підрум’яньте цибулю. Додайте до цибулі моркву, обсмажте, потім влийте трохи води й тушкуйте на повільному вогні, час від часу помішуючи. Буряк почистіть, промийте та наріжте на тонкі смужки. Перекладіть буряк до моркви з цибулею у сотейник, додайте 2 столові ложки води, 2 столові ложки оцту, 1 столову ложку олії, 1 чайну ложку цукру та 3 столові ложки томатної пасти, і тушкуйте на малому вогні. Борошно просійте та обсмажте на іншій сковороді з маслом до набуття золотистого кольору, після чого зніміть з вогню, остудіть і розведіть прохолодною водою. У великій каструлі доведіть до кипіння 2 літри води, додайте м’ясо, нарізане кубиками, і зваріть бульйон. Потім додайте шатковану капусту і доведіть до кипіння. Додайте у бульйон кубики картоплі та бурякову заправку з цибулею. Влийте розведене борошно і варіть ще п’ять хвилин. Ближче до кінця варіння додайте чорнослив, який перед цим потрібно промити та залити окропом. Покладіть лавровий лист, перець горошком, сіль за смаком і доваріть до повної готовності.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про головну помилку у приготуванні борщу, про яку мало хто знає.

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