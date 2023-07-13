Чому не варто спати з котами: забобони та наукова думка

В українській культурі існує цікавий забобон, який не радить спати з котами. UAportal підготував статтю про його походження та культурне значення з плином часу.

Витоки

У багатьох культурах, у тому числі і в українському фольклорі, коти асоціюються з містикою, відьмами та надприродним. Вважалося, що коти мають магічну силу і часто розглядалися як супутники відьом. Цей зв'язок з окультизмом, ймовірно, сприяв розвитку забобону.

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Пояснення забобонів з містичного та окультного боку

З містичної та окультної точки зору вважається, що забобон не спати з котами походить від ідеї, що коти мають негативну енергію або приносять невдачу. Деякі вважають, що коти мають здатність поглинати і передавати негативну енергію, у тому числі злих духів або надприродних сил. Тому вважається, що якщо спати в безпосередній близькості від кота, то можна запросити ці негативні енергії у свої сни чи навіть у своє життя.

Пояснення логічної та наукової сторони

Коти відомі своєю нічною поведінкою, та їх природні інстинкти можуть порушувати режим сну. Їх грайлива чи активна поведінка вночі, наприклад, дряпання, стрибки або нявкання, може порушити сон і призвести до неспокійних ночей. У цьому сенсі забобон міг виникнути як практичне застереження проти потенційних порушень сну, викликаних спільним проживанням у ліжку з котами.

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