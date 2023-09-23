Чому не можна залишати ложку в супі: практичне пояснення

Чи сварилася на вас у дитинстві мама за те, що ви залишали ложку в страві? Хоч усі ми знаємо, що це не можна робити, проте причини досі залишаються не відомі. UaPortal надав практичне пояснення, яке точно вас здивує.

Псування страви

Однією з головних причин цього застереження є те, що страва може зіпсуватися швидше. Це пов'язано насамперед з процесом окислення, який відбувається, коли металеві столові прилади контактують зі стравою.

Неприємний смак

Це явище особливо актуальне для посуду зі сталі та алюмінію, хоча столове приладдя з нержавіючої сталі є менш схильне до цього. До того ж варто зазначити, що подряпане або пошкоджене приладдя може надати їжі неприємного присмаку.

Загроза здоров’ю

Алюмінієвий посуд за певних умов може становити потенційну загрозу для здоров'я. Це особливо актуально для страв з молочними продуктами. Коли ложка залишається в супі, вона стає середовищем для розмноження бактерій і цвілі, оскільки мікроорганізми зі слини та інших джерел, накопичуються на посуді.

Те саме стосується салатів. Тому не рекомендується тримати столове приладдя в заправлених салатах більше, ніж 6 годин, оскільки це призводить до розмноження шкідливих бактерій і псування страви.

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