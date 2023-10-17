Чому не можна дивитися коту в очі: давні вірування та сучасна наука

Протягом усієї історії коти отримували містичні інтерпретації, пов'язані з їхнім поглядом. Від стародавніх часів, коли єгиптяни поклонялися їм, до середньовічних асоціацій з чаклунством, ставлення до цих загадкових істот еволюціонувало. Серед різноманітних вірувань і забобонів особливого значення набуло уявлення про те, що не можна дивитися в очі котам.

Звертаючись до прикмет та езотерики, вважається несприятливим для людини підтримувати зоровий контакт з кішкою, особливо після заходу сонця. Існує думка, що інтенсивний погляд кішки може поглинути енергію людини і вплинути на її самопочуття.

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Давня віра в те, що коти слугують провідниками у потойбічний світ, стверджує, що тривалий і проникливий погляд кота може не лише підірвати здоров'я людини, але й поставити під загрозу її життя.

Слід зазначити, що чорні коти широко міфологізовані у фольклорі, що свідчить про те, що уникати зорового контакту з ними вкрай важливо, оскільки вони вважаються слугами злих сил, таких як відьми та чаклуни.

На противагу цим давнім віруванням, зоопсихологи пропонують більш раціональне пояснення. Експерти з котячої поведінки припускають, що тривалий та інтенсивний погляд може бути інтерпретований як агресивний акт з боку котів. Відповідно, коти можуть реагувати по-різному: нападати, шипіти, тікати або просто відводити погляд.

Однак варто зазначити, що коли коти самі дивляться на своїх господарів, це, як правило, не пов'язано з агресією. Гострота зору у котів нижча, ніж у людей, і їм потрібен час, щоб сфокусувати погляд, особливо після тривалого сну.

Раніше експерти відповіли, чому коти полюбляють сидіти в коробках. Ця поведінка пояснюється дуже просто.

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