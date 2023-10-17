Почему нельзя смотреть коту в глаза: давние верования и современная наука

На протяжении всей истории кошки получали мистические интерпретации, связанные с их взглядом. С древних времен, когда египтяне поклонялись им, к средневековым ассоциациям с колдовством, отношение к этим загадочным существам эволюционировало. Среди разнообразных верований и предрассудков особое значение приобрело представление о том, что нельзя смотреть в глаза котам.

Обращаясь к приметам и эзотерике, считается неблагоприятным для человека поддерживать зрительный контакт с кошкой, особенно после заката. Существует мнение, что интенсивный взгляд кошки может поглотить энергию человека и повлиять на его самочувствие.

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Давняя вера в то, что коты служат проводниками в загробном мире, утверждает, что длительный и проницательный взгляд кота может не только подорвать здоровье человека, но и поставить под угрозу его жизнь.

Следует отметить, что черные коты широко мифологизированы в фольклоре, что свидетельствует о том, что избегать зрительного контакта с ними крайне важно, поскольку они считаются слугами злых сил, таких как ведьмы и колдуны.

В противоположность этим давним верованиям зоопсихологи предлагают более рациональное объяснение. Эксперты по кошачьему поведению предполагают, что длительный и интенсивный взгляд может быть интерпретирован как агрессивный акт со стороны кошек. Соответственно, кошки могут реагировать по-разному: нападать, шипеть, убегать или просто отводить взгляд.

Однако стоит отметить, что, когда коты сами смотрят на своих хозяев, это, как правило, не связано с агрессией. Острота зрения у кошек ниже, чем у людей, и им нужно время, чтобы сфокусировать взгляд, особенно после продолжительного сна.

Ранее эксперты ответили, почему коты любят сидеть в коробках. Это поведение объясняется очень просто.

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