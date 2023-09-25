Чому варто спочатку чистити зуби, а потім вмиватися

Хтось приймає розслаблюючу ванну перед сном, а хтось просто проводить по обличчю серветкою для зняття макіяжу, перш ніж зануритися в сон. Незважаючи на те, що особливості наших процедур можуть відрізнятися, є один важливий крок, який повинен бути обов'язковим для всіх перед сном: чищення зубів. Точніше, рекомендується чистити зуби перед тим, як ви вмиєтеся.

Можливо, ви ніколи раніше не замислювалися над порядком дій у нічній рутині, і може бути цікаво, чи дійсно це має значення, коли ви чистите зуби.

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Однак, послухавши доктора Джойс Парк, авторитетного дерматолога з Вашингтона, логіка цієї простої зміни стає очевидною, і можна з упевненістю сказати, що багато хто з нас вже почав тягнутися до зубної щітки, перед тим як вмитися водою.

Доктор Парк пояснює, що слина і залишки зубної пасти можуть затримуватися на підборідді, що потенційно може призвести до появи прищів, чутливості та подразнення шкіри. Якщо ми спочатку чистимо зуби, а потім вмиваємося, ми можемо зменшити ці проблеми.

Ця практика особливо важлива для людей, схильних до висипань, або тих, хто вже має чутливу шкіру. Певні інгредієнти, які зазвичай містяться в зубній пасті, такі як фтор і лаурилсульфат натрію (SLS), можуть подразнювати шкіру.

Нагадаємо, сучасна стоматологія може зробити справжню голлівудську посмішку. Ми зібрали для вас корисну інформацію щодо відбілювання зубів, переваги та недоліки цієї процедури.

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