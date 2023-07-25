Підбірка найкращих екшн фільмів, через які ви не зможете відірватися від екрана

Екшн-фільми завжди були популярними серед глядачів. UAportal підготував топ-5 найкращих кінострічок цього жанру, випущених у період з 2007 по 2010 рік.

"Темний лицар"

Рейтинг IMDB: 9.0

Жанр: Екшн, кримінал, драма

Країна: США, Великобританія

Тривалість: 2год 32хв

Рік: 2008

Продюсер: Крістофер Нолан

Це другий фільм трилогії Крістофера Нолана про Бетмена розповідає про боротьбу хрестоносця в плащі з Джокером, який намагається зупинити терор, що панує в Ґотем-сіті. Завдяки незабутній акторській грі Гіта Леджера, Джокер тримає глядачів у напрузі впродовж усього сюжету.

"Початок"

Рейтинг IMDB: 8.8

Жанр: Екшн, пригоди, наукова фантастика

Країна: США, Великобританія

Тривалість: 2год 28хв

Рік: 2010

Продюсер: Крістофер Нолан

Фільм розповідає історію досвідченого злодія, якого наймають для того, щоб посіяти ідею у свідомості іншої людини через її сни. Завдяки захопливим і непередбачуваним діям, що відбуваються в різних шарах сновидінь, кінострічка тримає глядачів у напрузі до самого кінця.

"Залізна людина"

Рейтинг IMDB: 7.9

Жанр: Екшн, пригоди, наукова фантастика

Країна: США

Тривалість: 2год 6хв

Рік: 2008

Продюсер: Кевін Фейдж

Мільярдер-промисловець Тоні Старк створює високотехнологічний костюм, щоб врятуватися з ув'язнення, і стає супергероєм. Завдяки цікавому сюжету та харизматичному виконанню ролі Тоні Старка Робертом Дауні-молодшим, фільм заклав основу кінематографічного всесвіту Marvel, а також проклав шлях до нової ери кіношедеврів про супергероїв.

"Аватар"

Рейтинг IMDB: 7.8

Жанр: Екшн, пригоди, фантастика

Країна: США, Великобританія

Тривалість: 2год 42хв

Рік: 2009

Продюсер: Джеймс Кемерон

Сюжет фільму розгортається в майбутньому на планеті Пандора, де люди видобувають цінний мінерал, який може врятувати Землю. Головний герой – морський піхотинець-інвалід, який вирушає туди, щоб увійти в місцеве людиноподібне плем'я на'ві. Революційні спецефекти та батальні сцени кіно роблять його одним з найкасовіших та найуспішніших за останнє десятиліття.

"Дев'яти округ"

Рейтинг IMDB: 7.9

Жанр: Екшн, наукова фантастика, трилер

Країна: Південна Африка, США, Нова Зеландія, Канада

Тривалість: 1год 52хв

Рік: 2009

Продюсер: Пітер Джексон

Сюжет фільму розгортається у світі, де інопланетяни висадилися на Землю, бо втратили свій дім. У центрі уваги – урядовий агент, який заражається вірусом, що перетворює його на одного з прибульців. Завдяки напруженій дії та сюжету, кінострічка отримала схвалення критиків і стала культовою класикою, що змушує замислитися.

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