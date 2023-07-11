Корисні лайфхаки для слизького взуття: стануть у нагоді наждачка і дитяча присипка

Слизьке взуття може не тільки загрожувати безпеці, а й викликати дискомфорт та незручності. UAportal підготував інструкцію про те, як зробити взуття менш слизьким, пропонуючи практичні поради.

Вибирайте правильний матеріал взуття

Тип матеріалу, з якого виготовлене взуття, може суттєво вплинути на його слизькість. Вибирайте взуття на гумовій підошві або добре зчеплення з поверхнею.

Гума забезпечує краще зчеплення з різними поверхнями та може допомогти запобігти ковзанню та падінню. Уникайте взуття з гладкою шкіряною або пластиковою підошвою, оскільки вони більш слизькі.

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Використовуйте засоби зчеплення

Якщо у вас є пара взуття, яке ви любите, але воно здається вам занадто слизьким, ви можете покращити зчеплення з поверхнею, використовуючи засоби для зчеплення. Один із популярних варіантів – наклеїти на підошву взуття клейкі накладки або наклейки.

Ці липкі накладки забезпечують додаткове зчеплення та допомагають запобігти ковзанню. Крім того, ви можете спробувати прикріпити гумові захисні накладки на підошву або додати аксесуари, що покращують зчеплення з поверхнею, наприклад, підошви, що не ковзають, або п'яти.

Створіть зчеплення за допомогою домашніх засобів

Існує кілька побутових засобів, які можна використовувати, щоб зробити взуття менш слизьким. Один із простих способів – відшліфувати підошву за допомогою наждакового паперу. Обережно відшліфуйте гладкі ділянки, щоб створити невеликі канавки, що покращують зчеплення з поверхнею.

Ще один ефективний засіб нанести на підошву тонкий шар гумового цементу або спрей для гумової підошви. Ці засоби додають зчеплення і можуть наносити повторно при необхідності.

Крім того, ви можете посипати підошву невеликою кількістю дитячої присипки, кукурудзяного крохмалю або харчової соди. Ці порошки допомагають поглинати вологу та зменшують слизькість. Не забудьте зчистити надлишки присипки перед тим, як взути взуття.

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