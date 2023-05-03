Никогда так не поступайте: почему нельзя сушить белую обувь на солнце

Бывает так, что выстираешь обувь, поставишь ее сушиться, а она покрывается пятнами. Выяснилось, что сушить обувь, особенно белую и текстильную, нельзя под солнечными лучами.

Сушить любую обувь под прямыми солнечными лучами нельзя, поскольку это может привести к выгоранию цвета и повреждению материалов, из которого она изготовлена. Также возможна деформация обуви из-за перегрева материалов на солнце.

Рекомендуется сушить белую обувь в помещении с хорошей вентиляцией, при комнатной температуре и защищенном от прямого солнечного света месте. Если вам действительно необходимо высушить обувь на улице, то рекомендуется разместить ее в тени и в течение дня периодически перемещать, чтобы солнце не попадало на нее.

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Чем отмыть белую обувь

Сода и уксус: смешайте столовую ложку соды со столовой ложкой уксуса, нанесите смесь на обувь, оставьте на несколько часов, затем смойте водой и высушите.

Стиральный порошок: окуните обувь в раствор стирального порошка и теплой воды на 30-40 минут, затем смойте водой и высушите.

Лимонный сок: нанесите на загрязненные участки обуви свежий лимонный сок, оставьте несколько часов, затем смойте водой и высушите.

Относительно сушки белой обуви рекомендуется:

Не используйте прямой солнечный свет для сушки обуви, поскольку оно может повредить текстиль.

Сушите обувь при комнатной температуре в помещении с хорошей вентиляцией.

Оставьте обувь сушиться в течение 24 часов, после чего проверьте, полностью ли она высохла.

Не сушите обувь в стиральной машине или сушилке, так как это может повредить текстиль.

Напомним, если белые вещи после стирки в машинке пожелтели или на них появились желтые пятна, нужно знать несколько секретов правильной стирки.

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