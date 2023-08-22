Корисні лайфхаки, які можна використати на кухні: заощадять ваш час, гроші та зусилля

Однією зі сфер, де люди часто шукають практичні рішення, є кухня, де господині чи господарі проводять значну кількість часу, готуючи їжу та займаючись домашніми справами. Тож UAportal склав список практичних лайфхаків, які можна застосувати на кухні. Це допоможе заощадити час, гроші та зусилля під час виконання щоденних кухонних обов'язків.

Організуйте місце для зберігання продуктів

Добре організована шафа може заощадити багато часу та уникнути розчарувань, коли справа доходить до приготування їжі. Почніть з класифікації інгредієнтів та зберігання їх у прозорих контейнерах. Це не тільки полегшить пошук необхідних продуктів, але й допоможе відстежувати їх кількість. Крім того, подумайте про етикетки на контейнерах, щоб уникнути плутанини.

Використовуйте прилади, що заощаджують час

Інвестиції в побутову техніку, яка економить час, можуть значно зменшити навантаження на кухні. Подумайте про придбання мультиварки, яка допоможе готувати їжу з мінімальними зусиллями. Прилад дозволяє встановити час приготування і забути про нього, поки їжа не буде готова.

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Плануйте та готуйте їжу заздалегідь

Приділяйте трохи часу щотижня, щоб спланувати меню і скласти список покупок. Таким чином можна уникнути поїздок до магазину в останню хвилину, а також забезпечити наявність усіх необхідних інгредієнтів під рукою. Крім того, подумайте про підготовку інгредієнтів заздалегідь, наприклад, нарізання овочів або маринування м'яса. Це заощадить час у напружені будні та зробить процес приготування їжі легким і приємним.

Облаштуйте кухню більш компактно

Максимізуйте простір у шафках, використовуючи контейнери, що складаються, або встановлюючи додаткові полиці. Розділювачі для шухляд допоможуть акуратно впорядкувати посуд і приладдя. Організувавши простір на кухні, можна створити вільне від безладу середовище та спростити процес приготування їжі.

Прибирайте на ходу

Прибирання після приготування їжі може бути складним завданням, особливо коли потрібно помити багато посуду. Щоб зробити цей процес більш легким, візьміть собі за звичку прибирати на ходу. Мийте посуд, кухонні приладдя та інші речі, поки чекаєте, коли приготується їжа. Це запобігає накопиченню купи брудного посуду і робить прибирання після приготування їжі набагато швидшим і простішим.

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