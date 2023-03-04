Допоможе кип'яток: Лайфхаки, з якими ви легко та швидко почистите часник

Чистка часнику – стомлююче заняття, що вимагає багато часу і зусиль, особливо якщо маленькі зубчики або їх важко дістати. UAportal підготував лайфхаки, які допоможуть легко та швидко почистити часник.

Порада 1

Перед очищенням кожного зубчика видаліть ножем його кінчики. Це допоможе послабити шкірку, щоб її було легше зняти.

Порада 2

Помістіть зубчики часнику в миску і залийте окропом на 30 секунд, а потім злийте воду в друшляк. Під впливом теплої води шкірка розм'якшиться, і її буде легко зняти.

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Порада 3

Для великих часточок часнику спробуйте перед очищенням розрізати на дрібні шматочки. Так набагато легше обробляти кожну часточку окремо.

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