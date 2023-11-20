Переваги та недоліки електросамокатів: що варто знати

За останні роки електросамокати набули значної популярності як вид транспорту. У цій статті UAportal розглянув переваги та недоліки електросамокатів, економічні можливості, вплив на навколишнє середовище, а також обмеження, які можуть вплинути на практичність.

Переваги електросамокатів

Економія витрат

Електросамокати пропонують економію коштів завдяки тому, що підзаряджаються від мережі.

Екологічність

Завдяки нульовим викидам парникових газів під час експлуатації електросамокати сприяють збереженню чистоти довкілля.

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Зручне транспортування

Електросамокати є практичним та ефективним видом транспорту, особливо у перевантажених міських районах.

Недоліки електросамокатів

Обмежений запас ходу

Електросамокати не підходять для поїздок на великі відстані через обмежений запас ходу.

Зарядна мережа

Електросамокати залежать від доступу до зарядних станцій, які можуть бути не в усіх регіонах.

Початкова вартість і термін служби акумулятора

Електросамокати мають вищу початкову вартість через батарею, а її зношення з часом може вплинути на довговічність акумулятора.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про особливості електросамокатів та велосипедів. Зокрема, ми проаналізували їхню швидкість, зручність, необхідні зусилля, запас ходу та вартість.

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