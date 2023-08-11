Переваги та недоліки зеленого чаю: прискорює метаболізм та сприяє схудненню

Зелений чай – улюблений напій багатьох людей. UAportal розповів про його переваги та недоліки, щоб допомогти вам вибрати найкращий продукт.

Переваги вживання зеленого чаю

Багатий на антиоксиданти

Зелений чай багатий на потужні антиоксиданти – катехіни, які допомагають захистити організм. Ці речовини знижують ризик хронічних захворювань, зокрема, хвороб серця та деяких видів раку. Тому регулярне споживання зеленого чаю може зміцнювати імунну систему та покращувати загальний стан здоров'я.

Прискорює метаболізм і сприяє схудненню

Катехіни, що містяться в зеленому чаї, прискорюють спалювання жиру й покращують чутливість до інсуліну, що робить його чудовим напоєм для тих, хто хоче схуднути. Окрім цього, чай містить кофеїн, який може тимчасово підвищити рівень енергії та покращити фізичну працездатність.

Підтримує здоров'я мозку

Поєднання кофеїну та амінокислоти Л-теаніну, що міститься в зеленому чаї, може позитивно впливати на роботу мозку. Зокрема, це покращить концентрацію, увагу та пильність, а також сприятиме розслабленню та зменшенню тривожності. Регулярне споживання зеленого чаю знижує ризик погіршення когнітивних функцій, а також зменшує ймовірність появи нейродегенеративних захворювань, таких як хвороба Альцгеймера й Паркінсона.

Недоліки вживання зеленого чаю

Вміст кофеїну

Надмірне споживання напою може призвести до тремтіння, прискореного серцебиття та труднощів зі сном. Якщо ви маєте підвищену чутливість до кофеїну, то придбайте зелений чай без його вмісту.

Можливі проблеми з травленням

Чай містить таніни, які перешкоджають засвоєнню заліза та інших мінералів в організмі. Окрім цього, деякі люди можуть мати проблеми з травленням, наприклад, розлад шлунку або печію при споживанні напою натщесерце. Тому рекомендується насолоджуватися зеленим чаєм під час їжі, щоб мінімізувати ці потенційні побічні ефекти.

Взаємодія з ліками

Зелений чай містить сполуки, які можуть взаємодіяти з певними ліками. Наприклад, катехіни пригнічують усмоктування деяких ліків, зокрема, бета-блокатори й розріджувачі крові. Якщо вже вживаєте будь-які препарати, обов’язково проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж додавати цей напій до свого щоденного раціону.

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