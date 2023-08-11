Преимущества и недостатки зеленого чая: ускоряет метаболизм и способствует похудению

Зеленый чай – любимый напиток многих людей. UAportal рассказал о его преимуществах и недостатках, чтобы помочь вам выбрать лучший продукт.

Преимущества употребления зеленого чая

Богат антиоксидантами

Зеленый чай богат мощными антиоксидантами – катехинами, которые помогают защитить организм. Эти вещества снижают риск хронических заболеваний, в частности, заболеваний сердца и некоторых видов рака. Потому регулярное потребление зеленого чая может укреплять иммунную систему и улучшать общее состояние здоровья.

Ускоряет метаболизм и способствует похудению

Видео дня

Катехины, содержащиеся в зеленом чае, ускоряют сжигание жира и улучшают чувствительность к инсулину, что делает его отличным напитком для тех, кто хочет похудеть. Кроме того, чай содержит кофеин, который может временно повысить уровень энергии и улучшить физическую работоспособность.

Поддерживает здоровье мозга

Сочетание кофеина и аминокислоты Л-теанина, содержащегося в зеленом чае, может оказывать положительное влияние на работу мозга. В частности, это улучшит концентрацию, внимание и бдительность, а также будет способствовать расслаблению и уменьшению тревожности. Регулярное потребление зеленого чая снижает риск ухудшения когнитивных функций, а также снижает вероятность появления нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и Паркинсона.

Недостатки употребления зеленого чая

Содержание кофеина

Чрезмерное потребление напитка может привести к дрожанию, ускоренному сердцебиению и трудностям со сном. Если у вас повышенная чувствительность к кофеину, то приобретите зеленый чай без его содержания.

Возможные проблемы с пищеварением

Чай содержит танины, препятствующие усвоению железа и других минералов в организме. Кроме этого, некоторые люди могут испытывать проблемы с пищеварением, например, расстройство желудка или изжогу при потреблении напитка натощак. Поэтому рекомендуется наслаждаться зеленым чаем во время еды, чтобы свести к минимуму эти потенциальные побочные эффекты.

Взаимодействие с лекарством

Зеленый чай содержит соединения, которые могут взаимодействовать с лекарствами. Например, катехины ингибируют всасывание некоторых лекарств, в частности, бета-блокаторы и разбавители крови. Если употребляете какие-либо препараты, обязательно проконсультируйтесь с врачом, прежде чем добавлять этот напиток в свой ежедневный рацион.

Ранее, UaPortal поделился, зачем класть чайные пакетики на батареи и радиаторы.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал!