Зачем класть чайные пакетики на батареи и радиаторы: полезный лайфхак

Многие привыкли выбрасывать использованные чайные пакетики, но иногда может появиться смысл сохранить один из них для любопытного лайфхака. Этот простой, но эффективный способ можно использовать особенно внутри осени, когда включают отопление.

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Суть лайфхака, о котором пишет издание Белновости, состоит в том, чтобы обработать использованный чайный пакетик несколькими каплями эфирного масла. После этого мешочек нужно положить на горячую батарею. Теплый воздух, циркулирующий через пакетик, распространит яркий аромат по всему помещению, замаскирует неприятные запахи и обеспечит приятную атмосферу.

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Для максимальной эффективности чайный пакетик рекомендуется заменять раз в несколько дней, чтобы аромат был всегда свежим и насыщенным.

Отмечается, что использовать этот лайфхак в теплое время года, когда батареи не работают, будет бессмысленным, поскольку необходима горячая поверхность для распространения аромата. Однако стоит взять эту хитрость на заметку для осенних и зимних месяцев, когда отопление активно, и таким образом, хозяйка всегда сможет создать приятный аромат в своем жилище.

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