Принесуть нещастя: топ-5 подарунків, які не варто дарувати близьким родичам
Коли справа доходить до вибору подарунків для близьких родичів, важливо пам'ятати про потенційне значення, яке можуть мати ті чи інші речі. Хоча всі прагнуть догодити і подарувати щось корисне, дуже важливо враховувати можливі наслідки.
Деякі подарунки, на жаль, можуть принести не радість, а нещастя. Давайте розглянемо кілька варіантів, до яких варто підходити з обережністю.
Наручний годинник
Забобони припускають, що дарування наручного годинника може принести нещастя, наприклад, хворобу, фінансові труднощі або проблеми у стосунках. У східних культурах вважається, що вручення годинника означає початок відліку часу до кінця життя.
Штучні квіти
Хоча живі квіти є універсальним і приємним подарунком, слід уникати штучних. Ці синтетичні букети часто асоціюються з висмоктуванням позитивних емоцій у людей, діючи як енергетичні вампіри. Крім того, вони частіше асоціюються з сумними подіями, такими як похорон, а не з радісними святкуваннями.
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Дзеркало
Дзеркала, хоч і широко використовуються в повсякденному житті, мають певну містику та асоціюються з потойбічними світами. Езотеричні вірування застерігають від дарування дзеркал, оскільки вважається, що вони забирають красу, молодість та енергію. Щобільше, вони асоціюються з потенційною розлукою чи розставанням.
Порожній гаманець
Даруючи гаманець або портмоне, важливо переконатися, що він не порожній. Прийнято класти всередину принаймні монетку перед тим, як загорнути його. З іншого боку, вважається, що порожній гаманець символізує фінансові труднощі і може спричинити тривалі матеріальні проблеми для одержувача.
Капці
Хоча капці можуть здатися затишним і практичним подарунком, вони мають неоднозначне значення. У деяких культурах вірять, що дарування капців віщує довгу подорож або потенційну розлуку.
Нагадаємо, подарунки можуть нести у собі не лише радість, а й негативну енергію. Деякі абсолютно безневинні предмети можуть відібрати в людини красу, здоров'я та матеріальні блага. UAportal розповів, які 5 речей краще викреслити зі списку подарунків.
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