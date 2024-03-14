Пройти повз неможливо: рецепт шоколадних сирників, що готуються дуже просто
В дні святкування Масляної однією з традиційних страв є сирники. Ця страва не тільки смачна, але й не вимагає багато часу для приготування. Їх можна зробити як солодкими, так і солоними, подавати з джемом, згущеним молоком чи з арахісовою пастою.
Сьогодні ми спільно з Shuba хочемо поділитися рецептом сирників з шоколадом. Вони такі апетитні, що можуть зникнути прямо з пательні. Спробуйте їх на Масляну, і ви не зможете встояти перед бажанням їсти їх кожного дня.
Як приготувати шоколадні сирники
Необхідні інгредієнти (на 6 порцій):
- сир кисломолочний – 250 г;
- какао – 2 ст. л.;
- манна крупа — 4 ст. л.;
- яйце куряче, велике – 1 шт.;
- цукор – на свій смак.
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Інструкція з приготування:
- Візьміть глибоку миску та вбийте в неї яйце.
- Додайте до нього цукор та какао, а потім ретельно збийте інгредієнти до однорідності, використовуючи вінчик або міксер.
- Після цього введіть у суміш сир, ретельно перемішуючи до рівномірної маси.
- Додайте манну крупу до сирної суміші, знову перемішайте та залиште на 15 хвилин для набухання.
- Після цього, злегка змочивши руки у воді, сформуйте маленькі плоскі сирники.
- Нагрійте сковороду з рослинною олією, викладіть сирники та обсмажте їх до рум’яної скоринки, по хвилині з кожного боку.
Радимо подавати готові сирники зі згущеним молоком. Приємного апетиту!
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