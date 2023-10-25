Дротова або бездротова зарядки – що краще для смартфона: поради новачкам

Коли справа доходить до дебатів між бездротовою та дротовою зарядками, може бути складно визначити, який варіант є більш вигідним. UAportal підготував вичерпну інформацію про тонкощі цих методів зарядки, а також найбільш важливі аспекти цих пристроїв.

Способі передачі енергії

При бездротовому заряджанні енергія передається на невелику відстань без необхідності фізичного контакту, за допомогою електромагнітних полів. На противагу цьому, дротова зарядка вимагає прямого фізичного з'єднання між пристроєм і зарядним кабелем.

Зручність і портативність

Бездротова зарядка усуває потребу в кабелях, дозволяючи заряджати пристрій без зайвого клопоту. Це може бути особливо корисно під час подорожей або в ситуаціях, коли потрібно заряджати кілька пристроїв одночасно. З іншого боку, дротова зарядка забезпечує надійну та швидку зарядку, особливо завдяки сучасним технологіям швидкої зарядки.

Ефективність

Бездротова зарядка може бути менш ефективною порівняно з дротовою. Під час бездротової зарядки частина енергії втрачається через розсіювання тепла, що призводить до дещо довшого часу заряджання. Однак удосконалення технології бездротової зарядки дозволило підвищити її ефективність, скоротивши розрив між бездротовою та дротовою зарядкою.

Читайте також: Як збільшити заряд батареї на телефоні Android: нестандартні методи, які точно працюють

Сумісність

Бездротова зарядка вимагає, щоб пристрої мали вбудовану функцію бездротової зарядки або використовували сумісні чохли чи аксесуари. На відміну від цього, дротова зарядка універсально сумісна з більшістю пристроїв, які мають зарядний порт. Важливо, щоб споживачі переконалися, що їхні пристрої підтримують бездротову зарядку, перш ніж обирати цей варіант.

Безпека

Що стосується безпеки, то як бездротова, так і дротова зарядка мають свої плюси і мінуси. При бездротовому заряджанні немає ризику фізичного пошкодження через випадкове перечіпляння або висмикування кабелів.

Однак перегрів може бути проблемою, якщо пристрій неправильно вирівняний на зарядній панелі. З іншого боку, дротова зарядка може становити ризик ураження електричним струмом, якщо зарядний кабель пошкоджено або якщо з ним неправильно поводитися.

Нагадаємо, що під час заряджання смартфона від павербанку є певні правила. Завдяки цьому ваш гаджет буде добре функціонувати.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!