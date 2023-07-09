П'ять фактів про Джона Траволта: кинув школу і вміє керувати літаками

Джон Траволта – ікона Голлівуду, відомий своєю акторською та танцювальною майстерністю у таких фільмах, як "Бріолін" та "Лихоманка суботнього вечора". Хоча більшість людей знайома з його роботою на великому екрані, є кілька менш відомих фактів про актора, які не менш інтригують. UAportal підготував список із п'яти цікавих фактів про Джона Траволта.

Факт 1

Джон – сертифікований пілот та аматор авіації. Він літає з підліткового віку і навіть володіє власним літаком Boeing 707. Він також робив комерційні польоти і одного разу був послом авіакомпанії Qantas Airlines.

Читайте також: П'ять цікавих фактів про Демі Мур: написала відверті мемуари та отримала рекордну зарплатню

Факт 2

Траволта – великий шанувальник Саєнтології та є членом цієї церкви вже понад 40 років. Він є активним захисником цієї релігії і вважає, що вона допомогла йому пережити важкі часи у житті.

Факт 3

Джон – талановитий музикант та за роки своєї кар'єри випустив кілька альбомів. Він пристрасно любить музику і навіть виконав кілька власних пісень у фільмах, як "Бріолін" і "Кримінальне чтиво".

Читайте також: П'ять знаменитостей, які усиновили дітей: виховують як рідних

Факт 4

Траволта покинув середню школу. Попри свій неймовірний успіх, Джон Траволта покинув середню школу у 10 класі. Він боровся з дислексією, і йому було важко встигати у навчанні. Натомість він зайнявся акторською майстерністю.

Факт 5

Джон – поліглот і вільно розмовляє кількома мовами, включаючи італійську та іспанську. Він використовував свої мовні навички в деяких своїх фільмах, наприклад, коли він говорив італійською у фільмі "Будь крутішим".

Нагадаємо, багато акторів і співаків вирішуються на пластичні операції, тому що часто для них це необхідність. Ми розповідали, як сім знаменитих чоловіків коригували свою зовнішність.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш телеграм канал !