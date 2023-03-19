П'ять фантастичних фільмів, які зачаровують сюжетом

UAportal підготував список із п'яти фантастичних фільмів, випущених у період з 2016 по 2019 рік. Вони мають чарівний сюжет і довго тримають увагу глядача.

Доктор Стрендж

IMDB Рейтинг: 7,5

Жанр: Екшн/Пригоди/Фантастика

Країна: США; Тривалість: 115 хв; Рік: 2016

Продюсер: Кевін Фейдж

Фільм "Доктор Стрендж" розповідає історію доктора Стівена Стренджа (Бенедикт Камбербетч), талановитого, але зарозумілого хірурга, який після автомобільної аварії отримує травму, яка не дозволяє йому користуватися руками. Щоб відновити свої навички, він вирушає до Непалу у пошуках стародавнього ритуалу, який зробить його "Верховним чаклуном" і дасть йому владу захищати світ від магічних сил.

Той, що біжить по лезу 2049

IMDB Рейтинг: 8,0

Жанр: Науково-фантастичний/трилер

Країна: США/Велика Британія; Тривалість: 2год 44хв; Рік: 2017

Продюсер: Рідлі Скотт, Ендрю А. Косові, Бродерік Джонсон

Фільм "Той, що біжить по лезу 2049" – продовження класичного науково-фантастичного фільму "Той, що біжить по лезу" 1982 року, в якому розповідається історія офіцера К (Райан Гослінг). К. отримує завдання вистежити останніх реплікантів, але незабаром дізнається секрет, який може змінити все життя на Землі, який він її знає. Цей фільм отримав високу оцінку за приголомшливі візуальні ефекти і змушують задуматися про теми ідентичності та людяності.

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Прибуття

IMDB Рейтинг: 8,0

Жанр: Науково-фантастичний/драма

Країна: США/Канада; Тривалість: 1ч 56хв; Рік: 2016

Продюсер: Ден Левін, Шон Леві, Аарон Райдер

Фільм "Прибуття" розповідає історію інопланетного вторгнення на Землю очима лінгвіста Луїзи Бенкс (Емі Адамс). Коли таємничі космічні кораблі прибувають на Землю без попередження та пояснень, Луїза має використовувати свої навички спілкування, щоб розшифрувати їхню мову, поки не стало надто пізно. Цей визнаний критиками науково-фантастичний фільм отримав безліч нагород та номінацій за розумний сюжет та сильне виконання Адамс та її колеги з фільму Джеремі Реннера.

Людина-павук: Повернення додому

IMDB Рейтинг: 7

Жанр: Супергеройський бойовик

Країна: США; Тривалість 133 хвилини; Рік випуску 2017

Продюсер Кевін Фейдж

У фільмі "Людина-павук: Повернення додому" ми знайомимося з Пітером Паркером після укусу радіоактивного павука, який наділяє його надлюдськими здібностями, такими як підвищена сила, спритність, рефлекси, здатність стріляти павутинням та повзати по стінах. Потім він продовжує свій особистий шлях героя, борючись зі злочинністю і намагаючись збалансувати своє життя як учня середньої школи Мідтауна, якого дражнить Флеш Томпсон. За допомогою Тоні Старка Пітер має битися зі лиходієм Стерв'ятником, щоб урятувати від катастрофи і себе, і Нью-Йорк.

Фантастичні тварюки і де вони мешкають

IMDB Рейтинг: 7

Жанр: Пригоди, Сімейний, Фентезі

Країна: Велика Британія; Тривалість: 133 хв; Рік: 2016

Продюсер: Девід Гейман

Фільм "Фантастичні тварюки і де вони мешкають" розповідає історію Ньюта Скамандера, який прибуває до Нью-Йорка з таємничими магічними істотами, але вони втікають до міста, що призводить до хаосу та руйнувань, якщо тільки Ньют не знайде їх раніше за інших! Цей фільм пропонує глядачам гарні візуальні ефекти, а також багато сміху протягом усього часу показу, що робить його не тільки приємним, а й пізнавальним, оскільки ми дізнаємося більше про світ чарівників Гоґвортсу!

Раніше UAportal розповідав про найкращі фантастичні фільми, що вийшли в період з 2010 по 2015 рік. Усі вони мають рейтинг 7.5 чи вище на IMDB.

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