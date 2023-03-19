Пять фантастических фильмов, которые завораживают сюжетом

UAportal подготовил список из пяти фантастических фильмов, выпущенных в период с 2016 по 2019 год. Они обладают завораживающим сюжетом и долго держат внимание зрителя.

Доктор Стрэндж

IMDB Рейтинг: 7,5

Жанр: Экшн/Приключения/Фантастика

Страна: США; Продолжительность: 115 мин; Год: 2016

Продюсер: Кевин Фейдж

Фильм "Доктор Стрэндж" рассказывает историю доктора Стивена Стрэнджа (Бенедикт Камбербэтч), талантливого, но высокомерного хирурга, который после автомобильной аварии получает травму, не позволяющую ему пользоваться руками. Чтобы восстановить свои навыки, он отправляется в Непал в поисках древнего ритуала, который сделает его "Верховным колдуном" и даст ему власть защищать мир от магических сил.

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Бегущий по лезвию 2049

IMDB Рейтинг: 8,0

Жанр: Научно-фантастический/триллер

Страна: США/Великобритания; Продолжительность: 2ч 44мин; Год: 2017

Продюсер: Ридли Скотт, Эндрю А. Косове, Бродерик Джонсон

Фильм "Бегущий по лезвию 2049" – продолжение классического научно-фантастического фильма "Бегущий по лезвию" 1982 года, в котором рассказывается история офицера К (Райан Гослинг). К. получает задание выследить последних оставшихся репликантов, но вскоре узнает секрет, который может изменить всю жизнь на Земле, какой он ее знает. Этот фильм получил высокую оценку за потрясающие визуальные эффекты и заставляющие задуматься темы идентичности и человечности.

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Прибытие

IMDB Рейтинг: 8,0

Жанр: Научно-фантастический/драма

Страна: США/Канада; Продолжительность: 1ч 56мин; Год: 2016

Продюсер: Дэн Левин, Шон Леви, Аарон Райдер

Фильм "Прибытие" рассказывает историю инопланетного вторжения на Землю глазами лингвиста Луизы Бэнкс (Эми Адамс). Когда таинственные космические корабли прибывают на Землю без предупреждения и объяснений, Луиза должна использовать свои навыки общения, чтобы расшифровать их язык, пока не стало слишком поздно. Этот признанный критиками научно-фантастический фильм получил множество наград и номинаций за умный сюжет и сильное исполнение Адамс и ее коллеги по фильму Джереми Реннера.

Человек-паук: Возвращение домой

IMDB Рейтинг: 7

Жанр: Супергеройский боевик

Страна США; Продолжительность 133 минуты; Год выпуска 2017

Продюсер Кевин Фейдж

В фильме "Человек-паук: Возвращение домой" мы знакомимся с Питером Паркером после укуса радиоактивного паука, который наделяет его сверхчеловеческими способностями, такими как повышенная сила, ловкость, рефлексы, способность стрелять паутиной и ползать по стенам. Затем он продолжает свой личный путь героя, борясь с преступностью и пытаясь сбалансировать свою жизнь как ученика средней школы Мидтауна, которого дразнит Флэш Томпсон. С помощью Тони Старка Питер должен сразиться со злодеем Стервятником, чтобы спасти от катастрофы и себя, и Нью-Йорк.

Фантастические твари и где они обитают

IMDB Рейтинг: 7

Жанр: Приключения, Семейный, Фэнтези

Страна: Великобритания; Продолжительность: 133 мин; Год: 2016

Продюсер: Дэвид Гейман

Фильм "Фантастические твари и где они обитают" рассказывает историю Ньюта Скамандера, который прибывает в Нью-Йорк с таинственными магическими существами, но они сбегают в город, что приводит к хаосу и разрушениям, если только Ньют не найдет их раньше других! Этот фильм предлагает зрителям красивые визуальные эффекты, а также много смеха на протяжении всего времени показа, что делает его не только приятным, но и познавательным, поскольку мы узнаем больше о мире волшебников Хогвартса!

Ранее UAportal рассказывал о лучших фантастических фильмах, вышедших в период с 2010 по 2015 год. Все они имеют рейтинг 7.5 или выше на IMDB.

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