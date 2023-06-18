П'ять фільмів про супергероїв, які залишать незабутні враження

Останніми роками фільми про супергероїв захопили світ, і за цей час на екрани вийшло кілька унікальних картин. UAportal підготував список із п'яти обов'язкових для перегляду фільмів про супергероїв, кожен з яких пропонує унікальні та захоплюючі історії.

Шазам

Рейтинг IMDB: 7.1/10

Жанр: Супергерой, бойовик, комедія

Країна виробництва: США

Тривалість: 2год 12хв

Рік зробити: 2019

Головний продюсер: DC Films

Фільм "Шазам" розповідає історію юного Біллі Бетсона, якого древній чарівник вибрав, щоб той успадкував неймовірні здібності. Коли він вимовляє слово "Шазам", Біллі перетворюється на супергероя з незвичайними здібностями.

У міру того, як Біллі досліджує свої нові сили, він повинен справлятися з обов'язками героя. Воюючи з грізним доктором Таддеусом Сіваною, він повинен навчитися використовувати свої здібності та розкрити свій справжній потенціал, щоб захистити тих, хто йому дорогий.

Люди Ікс: Темний Фенікс

Рейтинг IMDB: 5.7/10

Жанр: Супергерой, бойовик, наукова фантастика

Країна виробництва: США

Тривалість: 1год 53хв

Рік зробити: 2019

Головний продюсер: 20th Century Fox

Фільм "Люди Ікс: Темний Фенікс" розповідає захоплюючу історію Джин Грей, могутнього мутанта, яка починає втрачати контроль над своїми здібностями, перетворюючись на Темного Фенікса. У міру того, як її сила зростає в геометричній прогресії, Джин стає загрозою для своїх побратимів-мутантів і всього світу загалом.

Люди Ікс повинні протистояти своєму тепер грізному супротивникові, оскільки руйнівна сила Джин виходить з-під контролю. Боротьба між внутрішніми демонами Джин та її відданістю друзям доводить команду мутантів до межі, перевіряючи міцність їхніх зв'язків та жертв, на які вони готові піти.

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Людина-павук: Вдалині від дому

Рейтинг IMDB: 7.5/10

Жанр: Супергерой, бойовик, пригоди

Країна виробництва: США

Тривалість: 2год 9хв

Рік виробництва: 2019

Головний продюсер: Marvel Studios

У фільмі "Людина-павук: Вдалині від дому" Пітер Паркер, він же Людина-павук, вирушає у захоплюючу подорож до Європи. Однак його плани на спокійний відпочинок швидко перериваються, коли Нік Ф'юрі вербує його для боротьби з новою загрозою.

Об'єднавшись із загадковим Містеріо, Пітер має протистояти потужним істотам, що сіють хаос по всьому континенту. У міру того, як він справляється зі своїми обов'язками супергероя, Пітер стикається з несподіваними випробуваннями, які перевірять його сміливість та рішучість.

Джокер

Рейтинг IMDB: 8.4/10

Жанр: Супергерой, Кримінал, Драма

Країна виробництва: США

Тривалість: 2год 2хв

Рік зробити: 2019

Головний продюсер: DC Films

Фільм "Джокер" пропонує дослідження особистості Артура Флека, невдачливого коміка, який впадає в шаленство і стає культовим суперлиходієм, відомим як Джокер. Дія фільму розгортається на похмурих вулицях Готем-сіті і досліджує походження одного з найсумніших лиходіїв в історії коміксів. Поки Артур бореться з власними проблемами психічного здоров'я і тиском суспільства, його перетворення на Джокера розгортається з точністю, що леденить душу.

Чудо-жінка 1984

Рейтинг IMDB: 5.4/10

Жанр: Супергерой, бойовик, пригоди

Країна виробництва: США

Тривалість: 2год 31хв

Рік виробництва: 2020

Головний продюсер: DC Films

"Диво-жінка 1984" відправляє глядачів у ностальгічну подорож у 1980-ті роки, де Діана принцеса, вона ж Чудо-жінка, стикається з новими проблемами. Діана стикається з таємничим артефактом, відомим як Камінь мрії.

Цей камінь виконує найпотаємніші бажання людей, але при цьому викликає непередбачені наслідки. Діана повинна протистояти власним бажанням і зробити важкий вибір, щоб захистити світ від гидких планів Максвелла Лорда, який прагне вищої влади.

Нагадаємо, раніше UAportal підготував список п'яти найкращих комедійних фільмів, випущених у період з 2006 по 2010 рік.

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