П'ять цікавих фактів про Тома Круза: здивує навіть найзатятіших фанатів

За свою блискучу кар'єру, що триває понад чотири десятиліття, Том Круз став не просто знаменитим актором, а голлівудською суперзіркою. Проте під блиском і гламуром часом ховаються деякі дивні та маловідомі факти, які ще краще розкривають загадкову особистість Тома Круза. UaPortal підготував 5 цікавих фактів про знаменитість, які точно вас здивують.

Загадкові розлучення

За незвичайним збігом, усі три колишні дружини Тома Круза на момент розлучення з актором були одного віку. Мімі Роджерс, Ніколь Кідман та Кеті Голмс було по 34 роки. Чи це є простим поворотом долі, чи чимось більшим, але ця дивна закономірність зацікавила, як затятих шанувальників, так журналістів.

Заборона використовувати свій образ в іграх

Том Круз забороняє використовувати свій образ у відеоіграх та фігурках. Попри те, що актор є зіркою бойовиків та численних блокбастерів, він уникає віртуальних образів. Проте один виняток все ж таки було зроблено – іграшка Ітана Ханта змогла потрапити на ринок.

Біг на самоті

Том Круз завжди бігає поодинці. Рятуючись від небезпеки, переслідуючи поганих хлопців або роблячи зарядку, на екрані Круз завжди біжить один. Можливо, це надає йому незалежності та впевненості в собі.

Фехтування

У будинку актора є незвичайна кімната, призначена виключно для занять фехтуванням. Навіть такі знаменитості, як Вілл Сміт та Девід Бекхем, не змогли уникнути запрошення Круза на дуель. Вілл Сміт якось поділився: "У нас не так багато часу для спілкування, тож це його спосіб зібратися і поспілкуватися". Схоже, Том знайшов унікальний метод зближення зі своїми друзями.

Японське свято його імені

Популярність актора виходить за межі Голлівуду, про що свідчить унікальна увага до його особистості в Японії. На знак визнання значного внеску Тома Круза в розвиток країни, 2006 року Японська асоціація пам'ятних днів оголосила 10 жовтня в Японії "Днем Тома Круза".

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