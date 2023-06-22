П'ять цікавих фактів про Анджеліну Джолі: знає кілька мов і носить незвичайні тату

Анджеліна Джолі, ікона Голлівуду, відома своїм талантом, красою та філантропією, підкорила аудиторію у всьому світі. UAportal підготував статтю про п'ять несподіваних та інтригуючих фактів про Анджеліну Джолі.

Володіння кількома мовами та міжнародне походження

Анджеліна провела своє раннє дитинство у різних країнах, включаючи Англію, де вона відвідувала театральну школу, а потім Францію, де вона вивчала французьку мову. Її досвід дорослішання в різних частинах світу сприяв тому, що вона вільно володіє кількома мовами, включаючи французьку, німецьку та іспанську, що додає унікального виміру до її глобальної привабливості.

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Гуманітарна діяльність та активізм

Джолі активно співпрацює з Організацією Об'єднаних Націй та є послом доброї волі Агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН). У 2012 році її підвищили до посади Спеціального посланця, що посилило її вплив та вплив у відстоюванні прав біженців та просуванні міжнародних гуманітарних зусиль.

Режисерський дебют та визнання критиків

Крім акторської майстерності, Джолі зайнялася режисурою, знявши у 2011 році свій дебютний фільм "У краю крові та меду". Напружена і змушує задуматися драма, дія якої розгортається і натомість Боснійської війни, отримала визнання критиків за делікатне зображення конфлікту. Режисерські здібності Анджеліни справили враження як у глядачів, і на критиків, зміцнивши її позиції як різнобічного таланту в індустрії розваг.

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Любов до татуювань та їх значення

Анджеліна відома своєю величезною колекцією татуювань. Кожне татуювання має особливе значення та розповідає унікальну історію. Наприклад, на лопатці у неї витатуйовано буддійське палійське заклинання, що символізує захист та благословення для її прийомного сина Меддокса. Крім того, на руці Анджеліни витатуйовано географічні координати, що символізують місця народження її дітей. Її любов до татуювань свідчить про її визнання мистецтва та бажання виразити себе через значні символи.

Визнання та почесті

Вона була удостоєна престижних нагород, включаючи "Оскар" за найкращу жіночу роль у фільмі "Перерване життя". Її гуманітарні зусилля також здобули визнання: вона здобула Гуманітарну премію імені Жана Хершолта, яка вручається діячам кіноіндустрії за їхні виняткові філантропічні починання.

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