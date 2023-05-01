П'ять найкращих фільмів про вторгнення інопланетян: сюжет тримає у напрузі
Фільми здатні переносити глядача в інші світи, чи то фантастичні, чи до жахів схожі на наш власний. UAportal підготував статтю, в якій досліджується жанр фільмів про інопланетне вторгнення, виділивши п'ять найкращих фільмів, випущених у період з 2010 по 2015 рік.
Скайлайн
Рейтинг IMDB: 4.4/10
Жанр: Інопланетне вторгнення
Країна: США
Тривалість: 97 хвилин
Рік: 2010
Продюсер: Колін Страус, Грег Страус
Сюжет фільму "Скайлайн" розповідає про групу людей, які опиняються у центрі інопланетного вторгнення до Лос-Анджелеса. Незабаром вони виявляють, що прибульці викрадають людей, щоб використовувати їх як джерело їжі. У міру того, як ті, хто вижив, намагаються знайти спосіб врятуватися, вони дізнаються, що план прибульців набагато масштабніший, ніж вони могли собі уявити.
Чужі на районі
Рейтинг IMDB: 6.6/10
Жанр: Інопланетне вторгнення
Країна: Велика Британія
Тривалість: 88 хвилин
Рік: 2011
Продюсер: Ніра Парк, Джеймс Вілсон
"Чужі на районі" – британська науково-фантастична комедія жахів, що розповідає про групу підлітків, які захищають свій муніципальний район у Південному Лондоні від інопланетного вторгнення.
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Морський бій
Рейтинг IMDB: 5.8/1
Жанр: Інопланетне вторгнення
Країна: США
Тривалість: 131 хвилина
Рік: 2012
Продюсер: Браян Голднер, Скотт Стубер
"Морський бій" – науково-фантастичний бойовик, заснований на однойменній настільній грі. У фільмі розповідається про військово-морський флот, який захищає Землю від інопланетного вторгнення.
Елізіум
Рейтинг IMDB: 6.6/10
Жанр: Інопланетне вторгнення
Країна: США
Тривалість: 109 хвилин
Рік: 2013
Продюсер: Білл Блок, Нілл Бломкамп
"Елізіум" – науково-фантастичний бойовик, дія якого відбувається в антиутопічному майбутньому, де багаті люди живуть на космічній станції "Елізіум", а решта людства – на зруйнованій Землі. У центрі сюжету – людина на ім'я Макс, яка виконує місію щодо встановлення рівності між двома світами.
Грань майбутнього
Рейтинг IMDB: 7.9/10
Жанр: Інопланетне вторгнення
Країна: США
Тривалість: 113 хвилин
Рік: 2014
Продюсер: Ервін Стофф, Том Лассаллі
"Грань майбутнього" – науково-фантастичний бойовик про солдата Вільяма Кейджа, який потрапив у петлю часу під час війни з інопланетною расою.
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