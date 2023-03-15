П'ять найкращих історичних фільмів, які вийшли у 2010-15 роках

UAportal підготував список п'яти найкращих історичних фільмів, випущених у період з 2010 до 2015 року. Кожен фільм має рейтинг IMDB 7.5 або вище.

Король говорить!

Рейтинг IMDB: 8,0

Жанр: історична драма

Країна: Велика Британія; Тривалість: 118 хвилин; Рік: 2010

Продюсер: Ієн Каннінг.

Фільм "Король каже!" – це історична драма про майбутнього короля Георга VI, який намагається подолати заїкуватість за допомогою неординарного логопеда. Цей фільм отримав чотири премії "Оскар", включаючи "Найкращу картину" та "Найкращу чоловічу роль" за виконання Коліном Фертом ролі Георга VI.

Бойовий кінь

IMDB Рейтинг: 7,6

Жанр: Військова драма

Країна: США/Велика Британія; Тривалість: 146 хвилин; Рік: 2011

Продюсер: Стівен Спілберг.

Військова драма, дія якої відбувається під час Першої світової війни, розповідає історію коня на ім'я Джоуї та його молодого господаря Альберта, які шукають один одного серед хаосу війни. Цей фільм був номінований на шість премій "Оскар" та отримав дві премії BAFTA за кращу операторську роботу та спеціальні візуальні ефекти.

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Лінкольн

IMDB Рейтинг: 7,5

Жанр: історична драма

Країна: США; Тривалість: 150 хвилин; Рік: 2012

Продюсер: Стівен Спілберг

"Лінкольн" – історична драма, заснована на спробах президента Авраама Лінкольна прийняти Тринадцяту поправку про відміну рабства в Америці в період Громадянської війни. Деніел Дей Льюїс отримав премію "Оскар" за роль Лінкольна, а Саллі Філд була номінована за роль Мері Тодд Лінкольн у фільмі режисера Стівена Спілберга.

Сельма

IMDB Рейтинг: 7,5; Жанр

Історична драма

Країна: США; Тривалість: 128 хвилин; Рік: 2015

Продюсер: Крістіан Колсон.

"Сельма" – це історична драма, яка розповідає про кампанію Мартіна Лютера Кінга-молодшого із забезпечення рівних виборчих прав в Америці у 1965 році. Цей фільм був номінований на дві премії "Оскар", у тому числі за найкращу картину, та отримав премію "Золотий глобус" за найкращу оригінальну пісню.

Гра в імітацію

IMDB Рейтинг: 8,0

Жанр: Історичний трилер

Країна: Велика Британія/США; Тривалість: 114 хвилин; Рік: 2014

Продюсер: Нора Гроссман.

Фільм "Гра в імітацію" – це історичний трилер, який розповідає про спроби Алана Т'юрінга зламати код "Енігма" під час Другої світової війни. Цей фільм був номінований на вісім премій "Оскар" і отримав одну за найкращий адаптований сценарій.

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