Пять лучших исторических фильмов, которые вышли в 2010-15 годах

UAportal подготовил список пяти лучших исторических фильмов, выпущенных в период с 2010 по 2015 год. Каждый фильм имеет рейтинг IMDB 7,5 или выше.

Король говорит!

Рейтинг IMDB: 8,0

Жанр: историческая драма

Страна: Великобритания; Продолжительность: 118 минут; Год: 2010

Продюсер: Иэн Каннинг.

Фильм "Король говорит!" – это историческая драма о будущем короле Георге VI, который пытается преодолеть заикание с помощью неординарного логопеда. Этот фильм получил четыре премии "Оскар", включая "Лучшую картину" и "Лучшую мужскую роль" за исполнение Колином Фертом роли Георга VI.

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Боевой конь

IMDB Рейтинг: 7,6

Жанр: Военная драма

Страна: США/Великобритания; Продолжительность: 146 минут; Год: 2011

Продюсер: Стивен Спилберг.

Военная драма, действие которой происходит во время Первой мировой войны, рассказывает историю лошади по имени Джоуи и его молодого хозяина Альберта, которые ищут друг друга среди хаоса войны. Этот фильм был номинирован на шесть премий "Оскар" и получил две премии BAFTA за лучшую операторскую работу и специальные визуальные эффекты.

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Линкольн

IMDB Рейтинг: 7,5

Жанр: историческая драма

Страна: США; Продолжительность: 150 минут; Год: 2012

Продюсер: Стивен Спилберг

"Линкольн" – историческая драма, основанная на попытках президента Авраама Линкольна принять Тринадцатую поправку об отмене рабства в Америке в период Гражданской войны. Дэниел Дэй Льюис получил премию "Оскар" за роль Линкольна, а Салли Филд была номинирована за роль Мэри Тодд Линкольн в фильме режиссера Стивена Спилберга.

Сельма

IMDB Рейтинг: 7,5; Жанр

Историческая драма

Страна: США; Продолжительность: 128 минут; Год: 2015

Продюсер: Кристиан Колсон.

"Сельма" – это историческая драма, которая рассказывает о кампании Мартина Лютера Кинга-младшего по обеспечению равных избирательных прав в Америке в 1965 году. Этот фильм был номинирован на две премии "Оскар", в том числе за лучшую картину, и получил премию "Золотой глобус" за лучшую оригинальную песню.

Игра в имитацию

IMDB Рейтинг: 8,0

Жанр: Исторический триллер

Страна: Великобритания/США; Продолжительность: 114 минут; Год: 2014

Продюсер: Нора Гроссман.

Фильм "Игра в имитацию" – это исторический триллер, который рассказывает о попытках Алана Тьюринга взломать код "Энигма" во время Второй мировой войны. Этот фильм был номинирован на восемь премий "Оскар" и получил одну за лучший адаптированный сценарий.

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