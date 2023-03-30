П'ять найкращих комедійних фільмів 2000-х років: приготуйтеся сміятися

2000-і роки – це десятиліття, яке ознаменувалося бурхливим зростанням кількості та різноманітності фільмів, що випускаються. UAportal підготував список п'яти кращих комедійних фільмів, випущених у період з 2006 до 2010 року. Вони змусять глядачів сміятися вголос!

Борат

IMDB Рейтинг 7.4/10

Жанр: Комедія

Країна: США; Тривалість: 1 година 23 хвилини; Рік виконання: 2006

Продюсер: Саша Барон Коен

Борат – це комедійний фільм із Сашком Бароном Коеном у головній ролі, який подорожує Америкою, беручи інтерв'ю у людей зі своїм унікальним гумором, який часто переходить межі, але завжди залишає глядачів, що істерично сміються! За свою оригінальність та дотепність цей фільм отримав безліч нагород, включаючи "Найкращий адаптований сценарій" на 79-й церемонії вручення премії "Оскар" у 2007 році!

Типу круті лягаві

IMDB рейтинг 7 .9 / 10

Жанр: Бойовик, комедія

Країна: Велика Британія; Тривалість 2 год; Рік: 2007

Продюсер: Едгар Райт

"Типу круті лягаві" розповідає історію Ніколаса Енджела, надмірно старанного лондонського поліцейського, перекладеного в сільську Англію, де він поєднується з незграбним напарником Денні Баттерманом. Разом вони розкривають зловісну змову, в якій фігурують найжорстокіші вбивства!

Джуно

IMDB рейтинг 8 /10

Жанр: Драма, комедія

Країна: США; Тривалість 1 год 37 хв; Рік випуску 2007

Продюсер: Джейсон Рейтман

"Джуно" розповідає історію шістнадцятирічної Джуно Макгафф, яка виявляє, що вагітна після незахищеного сексу зі своїм хлопцем Полі Блікером. У міру того, як вона долає вагітність та стикається з реакцією своїх батьків, вона отримує цінні уроки про дорослішання!

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Трохи вагітна

IMDB рейтинг 6 .9 /10

Жанр: Романтична комедія

Країна: США; Тривалість 2 год 3 хв; Рік випуску 2007

Продюсер Джадд Апатоу

У фільмі "Трішки вагітна" знялися Сет Роген та Кетрін Хейгл у ролях Бена Стоуна та Елісон Скотт, які зустрілися за незвичайних обставин і в результаті завагітніли після того, як провели ніч разом, попри те, що до цього були абсолютно незнайомі!!!

Солдати невдачі

IMDB рейтинг 7./10

Жанр: Бойовик, комедія

Країна: США; Тривалість 2 год; Рік випуску 2008

Продюсер Бен Стіллер

"Солдати невдачі" слідують за п'ятьма акторами, які знімають військовий фільм, коли все йде не так, і в результаті їх переслідують справжні наркоторговці! У головних ролях: Бен Стіллер, Джек Блек, Роберт Дауні-молодший, Том Круз, Метью МакКонахі та інші.

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