П'ять найкращих романтичних фільмів зроблять вечір прекрасним

Для вечора побачень дуже важливо мати ідеальний романтичний фільм, який задасть правильний настрій. UAportal підготував список із п'яти найкращих романтичних фільмів, випущених у 2016-2021 роках, які ідеально підходять для романтичного вечора.

Зірка народилася

Рейтинг IMDB: 7.7

Жанр: Драма, Музика, Романтика

Країна: США

Тривалість: 2год 16хв

Рік: 2018

Продюсер: Бредлі Купер

Фільм "Зірка народилася" переміг у номінації "Краща оригінальна пісня" і був номінований на премії "Оскар" 2019 року за кращу картину, кращого актора та кращу актрису.

"Зірка народилася" – це історія про музику, що відбувся, який закохується в початківцю виконавицю, і їх спільну подорож музичною індустрією.

Шалено багаті азіати

Рейтинг IMDB: 7.3

Жанр: Комедія, Романтика

Країна: США

Тривалість: 2год

Рік: 2018

Продюсер: Джон М. Чу

Фільм "Безумно багаті азіати" отримав премію Critics' Choice Awards 2019 у номінації "Краща комедія".

У фільмі "Безумно багаті азіати" розповідається історія мешканки Нью-Йорка, яка вирушає до Сінгапуру на весілля до свого хлопця, але дізнається, що він із надзвичайно багатої родини.

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Всім хлопцям: З любов'ю

Рейтинг IMDB: 7.1

Жанр: Комедія, Драма, Романтика

Країна: США

Тривалість: 1год 39хв

Рік: 2018

Продюсер: Метт Каплан

Фільм "Всім хлопцям: З любов'ю" отримав премію "Найкраща комедія" на 2019 MTV Movie & TV Awards.

Фільм розповідає про старшокласницю, чиї таємні любовні листи були розкриті, і про те, як вона справляється із наслідками.

Форма води

Рейтинг IMDB: 7.3

Жанр: Пригоди, Драма, Фентезі

Країна: США

Тривалість: 2год 3хв

Рік: 2017

Продюсер: Гільєрмо дель Торо

Фільм "Форма води" отримав нагороди за найкращу картину, найкращу режисуру, найкращий дизайн та найкращу оригінальну партитуру на церемонії вручення премії "Оскар" у 2018 році

"Форма води" – це фантастична драма, в якій досліджуються стосунки між німою жінкою та людиноподібною істотою-амфібією.

Ла-Ла Ленд

Рейтинг IMDB: 8.0

Жанр: Комедія, Драма, Музика

Країна: США

Тривалість: 2год 8хв

Рік: 2016

Продюсер: Фред Бергер

Фільм "Ла-Ла Ленд" отримав нагороди за найкращу режисуру, найкращу жіночу роль, найкращу операторську роботу, найкращу оригінальну партитуру, найкращу оригінальну пісню та найкраще оформлення на церемонії вручення премії "Оскар" у 2017 році.

У фільмі "Ла-Ла Ленд" розповідається історія двох художників, які закохалися один в одного, переслідуючи свої мрії у Лос-Анджелесі.

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