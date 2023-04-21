П'ять найкращих серіалів у жанрі мелодрами допоможуть скоротати час

Коли йдеться про дослідження глибин людських емоцій, мелодрама залишається вічним жанром, який перестає захоплювати глядачів. Від несамовитих романів до сімейних драм, повних сюжетних поворотів, мелодрами дають можливість зазирнути у складне життя. UAportal підготував список із п'яти найкращих мелодрам, обов'язкових до перегляду, які підкорили глядачів у період з 2018 по 2021 рік.

Це ми

Рейтинг IMDB: 8.7

Жанр: Драма, Романтика

Країна: США; Тривалість: 5 сезонів, 18-22 епізоди в сезоні

Рік: 2016 – теперішній час

Продюсер: Ден Фогельман

Серіал "Це ми" отримав 9 премій "Еммі", у тому числі за визначну головну роль у драматичному серіалі для Стерлінга К. Брауна та визначну роль гостя у драматичному серіалі для Рона Сефаса Джонса. Серіал також був номінований на безліч інших нагород, включаючи "Золотий глобус" та премію Гільдії кіноакторів.

Серіал "Це ми" розповідає про життя та зв'язки групи людей та їх сімей, досліджуючи складності взаємин, сімейну динаміку та особистісне зростання.

Поза

Рейтинг IMDB: 8.6

Жанр: Драма, Мюзикл

Країна: США; Тривалість: 3 сезони, 8-10 серій у сезоні; Рік: 2018-2021

Продюсер: Райан Мерфі

Серіал "Поза" здобув широку популярність за новаторську виставу ЛГБТК+ спільноти та численні нагороди, включаючи "Золотий глобус" за найкращий телевізійний серіал – драму та кілька номінацій на "Еммі".

Дія фільму "Поза" відбувається наприкінці 1980-х - початку 1990-х років, він досліджує сцену бальної культури в Нью-Йорку та життя чорношкірого та латиноамериканського ЛГБТК+ спільноти. У ньому розповідається потужна історія кохання, сім'ї та стійкості перед лицем труднощів.

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Догори дригом

Рейтинг IMDB: 7.9

Жанр: Комедія, Драма

Країна: Велика Британія, Ірландія; Тривалість: 2 сезони, 6 епізодів у сезоні

Рік: 2019 – теперішній час

Продюсер: Ейлбхе Кеоган

Серіал "Вгору дном" був номінований на кілька премій, включаючи "Міжнародну Еммі" за найкращий комедійний серіал.

"Вгору дном" розповідає про життя молодої жінки на ім'я Айне, яка долає особисті та професійні труднощі, досліджуючи теми психічного здоров'я, стосунків та ідентичності.

Нормальні люди

Рейтинг IMDB: 8.5

Жанр: Драма, Романтика

Країна: Ірландія, Велика Британія; Тривалість: 1 сезон, 12 епізодів

Рік: 2020

Продюсер: Саллі Руні

Серіал "Нормальні люди" отримав визнання критиків та кілька нагород, включаючи BAFTA за найкращий міні-серіал та "Еммі" за визначний сценарій для обмеженого серіалу або фільму.

Заснований на романі Саллі Руні, "Нормальні люди" розповідає історію двох молодих людей, які прокладають свій шлях через складні стосунки, досліджуючи теми кохання, близькості та вразливості.

Велика маленька брехня

Рейтинг IMDB: 8.5

Жанр: Драма, Таємниця, Злочин

Країна: США; Тривалість: 2 сезони, 7-8 серій у сезоні; Рік: 2017-2019

Продюсер: Девід Е. Келлі

Серіал "Велика маленька брехня" отримав кілька нагород, у тому числі 8 премій "Еммі", включаючи "Видатний серіал обмеженої серії", "Видатна головна актриса в обмеженій серії" для Ніколь Кідман та "Видатна актриса другого плану в обмеженій серії" для Лори Дерн.

"Велика маленька брехня" розповідає про життя трьох жінок та їхніх сімей, які мешкають у Монтереї, штат Каліфорнія, які виявляються залученими до таємниці, пов'язаної із вбивством. Серіал досліджує теми материнства, дружби, шлюбу та домашнього насильства.

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