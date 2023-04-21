Пять лучших сериалов в жанре мелодрамы помогут скоротать время

Когда речь заходит об исследовании глубин человеческих эмоций, мелодрама остается вечным жанром, который не перестает захватывать зрителей. От душераздирающих романов до семейных драм, полных сюжетных поворотов, мелодрамы дают возможность заглянуть в сложную жизнь. UAportal подготовил список из пяти лучших мелодрам, обязательных к просмотру, которые покорили зрителей в период с 2018 по 2021 год.

Это мы

Рейтинг IMDB: 8.7

Жанр: Драма, Романтика

Страна: США; Продолжительность: 5 сезонов, 18-22 эпизода в сезоне

Год: 2016 – настоящее время

Продюсер: Дэн Фогельман

Сериал "Это мы" получил 9 премий "Эмми", в том числе за выдающуюся главную роль в драматическом сериале для Стерлинга К. Брауна и выдающуюся роль гостя в драматическом сериале для Рона Сефаса Джонса. Сериал также был номинирован на множество других наград, включая "Золотой глобус" и премию Гильдии киноактеров.

Видео дня

Сериал "Это мы" рассказывает о жизни и связях группы людей и их семей, исследуя сложности взаимоотношений, семейную динамику и личностный рост.

Поза

Рейтинг IMDB: 8.6

Жанр: Драма, Мюзикл

Страна: США; Продолжительность: 3 сезона, 8-10 серий в сезоне; Год: 2018-2021

Продюсер: Райан Мерфи

Сериал "Поза" получил широкую известность за новаторское представление ЛГБТК+ сообщества и многочисленные награды, включая "Золотой глобус" за лучший телевизионный сериал – драму и несколько номинаций на "Эмми".

Действие фильма "Поза" происходит в конце 1980-х - начале 1990-х годов, он исследует сцену бальной культуры в Нью-Йорке и жизнь чернокожего и латиноамериканского ЛГБТК+ сообщества. В нем рассказывается мощная история любви, семьи и стойкости перед лицом трудностей.

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Вверх дном

Рейтинг IMDB: 7.9

Жанр: Комедия, Драма

Страна: Великобритания, Ирландия; Продолжительность: 2 сезона, 6 эпизодов в сезоне

Год: 2019 – настоящее время

Продюсер: Эйлбхе Кеоган

Сериал "Вверх дном" был номинирован на несколько премий, включая "Международную Эмми" за лучший комедийный сериал.

"Вверх дном" рассказывает о жизни молодой женщины по имени Айне, которая преодолевает личные и профессиональные трудности, исследуя темы психического здоровья, отношений и идентичности.

Нормальные люди

Рейтинг IMDB: 8.5

Жанр: Драма, Романтика

Страна: Ирландия, Великобритания; Продолжительность: 1 сезон, 12 эпизодов

Год: 2020

Продюсер: Салли Руни

Сериал "Нормальные люди" получил признание критиков и несколько наград, включая BAFTA за лучший мини-сериал и "Эмми" за выдающийся сценарий для ограниченного сериала или фильма.

Основанный на романе Салли Руни, "Нормальные люди" рассказывает историю двух молодых людей, которые прокладывают свой путь через сложные отношения, исследуя темы любви, близости и уязвимости.

Большая маленькая ложь

Рейтинг IMDB: 8.5

Жанр: Драма, Тайна, Преступление

Страна: США; Продолжительность: 2 сезона, 7-8 серий в сезоне; Год: 2017-2019

Продюсер: Дэвид Э. Келли

Сериал "Большая маленькая ложь" получил несколько наград, в том числе 8 премий "Эмми", включая "Выдающийся сериал ограниченной серии", "Выдающаяся главная актриса в ограниченной серии" для Николь Кидман и "Выдающаяся актриса второго плана в ограниченной серии" для Лоры Дерн.

"Большая маленькая ложь" рассказывает о жизни трех женщин и их семей, живущих в Монтерее, штат Калифорния, которые оказываются вовлеченными в тайну, связанную с убийством. Сериал исследует темы материнства, дружбы, брака и домашнего насилия.

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