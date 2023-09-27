Пʼять невербальних поганих звичок, яких варто позбутися

UAportal підготував п'ять важливих порад, які допоможуть покращити навички володіння невербальною комунікацією. Від мови тіла до міміки – ці техніки допоможуть створити позитивне враження та покращити особисту та професійну взаємодію.

Звертайте увагу на мову тіла

Невербальні сигнали, такі як схрещені руки, метушливість або уникнення зорового контакту, можуть свідчити про незацікавленість або захист. Слідкуйте за своєю поставою і намагайтеся зберігати відкриту і розслаблену позу, щоб виглядати більш привітним і зацікавленим.

Уникайте надмірної метушливості або нервових звичок

Постукування ногою, гризіння нігтів або гра з волоссям можуть відволікати увагу і створювати враження тривоги або невпевненості. Практикуйте контроль над собою і знаходьте способи керувати цими звичками, наприклад, глибоко дихайте або тримайте руки зайнятими ручкою чи блокнотом.

Слідкуйте за виразом обличчя

Посмішка і зоровий контакт можуть створити позитивне і дружнє враження. І навпаки, насупленість чи похмурість можуть змусити інших сприймати людину як неприступну чи ворожу. Практикуйтеся виражати емоції належним чином і пам'ятайте про те, як вираз обличчя може бути інтерпретований оточуючими.

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Не перебивайте інших і не говоріть занадто голосно

Невербальні сигнали, такі як кивання, зоровий контакт чи нахил, можуть свідчити про активне слухання та повагу до співрозмовника. Дочекайтеся своєї черги говорити і дайте іншим можливість висловити свої думки та ідеї.

Звертайте увагу на межі особистого простору

Вторгнення в особистий простір іншої людини може змусити її почуватися незручно або відчувати загрозу. Поважайте простір інших людей, дотримуючись відповідної дистанції та пам'ятаючи про культурні норми щодо їхнього комфорту.

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