П'ять ознак токсичної подруги, з якою варто розірвати дружбу

Ця дружба може погано для вас скінчитись

Токсична дружба здатна суттєво вплинути на наше життя, негативно впливаючи на емоційний стан і загальне самопочуття. UAportal підготував п'ять ознак токсичної подруги, з якою варто розірвати будь-які стосунки.

1. Зверніть увагу поведінку

Токсичні друзі часто демонструють негативні моделі поведінки, такі як постійна критика, маніпуляції та зневага. Якщо помічаєте з боку подруги постійне приниження, контроль та зневагу до ваших почуттів, це може бути неабиякою ознакою токсичності.

2. Оцініть рівень взаєморозуміння у дружбі

Здорова дружба має ґрунтуватися на взаємній повазі, підтримці та рівності. Якщо відчуваєте, що завжди віддаєте і ніколи не отримуєте у відповідь, або якщо подруга звертається до вас тільки тоді, коли їй щось потрібно, це може бути ознакою токсичної поведінки.

3. Довіряйте своїй інтуїції.

Якщо у вашій дружбі щось не так, довіртеся своїй інтуїції. Ваша інтуїція часто може вловити тонкі натяки і тривожні сигнали, які можуть вказувати на токсичність. Якщо постійно відчуваєтесь виснаженим, стурбованим чи невдоволеним після проведення часу з подругою, можливо, настав час переглянути стосунки з нею.

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4. Встановіть особисті кордони.

Токсичні друзі часто мають труднощі з дотриманням особистих кордонів і можуть порушувати їх. Важливо встановити чіткі межі і наполегливо про них повідомляти. Якщо подруга постійно порушує ваші кордони або стає агресивною, коли ви відстоюєте свої межі, це свідчить про її токсичність та зневагу до вашого комфорту.

5. Поговоріть зі спільними з подругою знайомими

Можливо, що спільні знайомі вже давно помітили з боку вашої подруги ці тривожні сигнали та негативні якості, проте мовчали. Прийняти рішення обірвати токсичні стосунки з такою подругою може бути легшим, якщо у вас є підтримка і згода з боку оточуючих.

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