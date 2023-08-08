П'ять простих та дієвих способів подовжити свіжість продуктів

UAportal підготував поради, як зберегти продукти харчування свіжими довше. Дотримуючись цих рекомендацій, можна звести до мінімуму харчові відходи та насолоджуватися свіжими, смачними продуктами.

Правильне зберігання

Одна з важливих порад - зберігати продукти, що швидко псуються, такі як м'ясо і молочні продукти, в холодильнику при температурі нижче 4°C. Це допомагає уповільнити зростання бактерій та запобігає зіпсованості. Крім того, дуже важливо зберігати сухі продукти, такі як зерно та крупи у герметичних контейнерах, щоб захистити від вологи та шкідників.

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Першим прийшов – першим пішов

Використання методу "першим прийшов – першим пішов" може допомогти запобігти харчовим відходам і гарантувати, що старі продукти використовують раніше нових. Упорядковуючи холодильник, нещодавно придбані продукти слід розміщувати за старими. Таким чином, продукти, що застрашили, будуть використані першими, що зменшить ймовірність того, що їх термін придатності закінчиться або вони зіпсуються.

Правильне використання

Правильне використання продуктів має вирішальне значення для збереження їхньої придатності. Завжди важливо мити руки перед тим, як працювати з харчовими товарами, щоб запобігти перенесенню бактерій. Крім того, слід уникати повторного забруднення, використовуючи окремі кухонні дошки та посуд для сирого м'яса, птиці та морепродуктів.

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Заморожування

Заморожування – чудовий метод збереження продуктів та продовження терміну їхньої придатності. Слід використовувати герметичні контейнери або пакети для заморожування, намагаючись випустити якнайбільше повітря. На пакетах має бути зазначена дата, щоб відстежувати їхню свіжість. Також бажано морозити їжу меншими порціями, щоб полегшити процес відтавання та зменшити кількість відходів.

Регулярне прибирання

Регулярне збирання холодильника має важливе значення для збереження свіжості продуктів. Прострочену або зіпсовану їжу слід негайно викидати, щоб запобігти поширенню бактерій або цвілі. Полиці, ящики та контейнери слід протирати слабким миючим засобом, щоб усунути будь-які неприємні запахи чи залишки.

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