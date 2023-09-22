П'ять речей на кухні, які ви, швидше за все, зберігаєте неправильно

Аби допомогти ефективно організувати кухню, UAportal підготував перелік речей, які більшість людей зберігає неправильно. Незалежно від того, чи це продукти, чи інструменти, ці поради допоможуть забезпечити порядок на кухні та зберігання речей належним чином.

Ножі

Не варто зберігати ножі в шухляді або залишати їх на стільниці без нагляду. Це не тільки створює небезпеку вашому здоров'ю, але й може сприяти затупленню лез. Щоб правильно зберігати ножі, придбайте спеціальний блок для них або магнітну стрічку.

Ці варіанти надійно утримують ножі на місці та забезпечують легкий доступ до них у разі потреби. Крім того, не нехтуйте чищенням і сушінням ножів перед тим, як покласти їх на зберігання, щоб запобігти появі іржі.

Спеції

Багато людей роблять помилку, зберігаючи спеції біля плити або у місці на сонці, оскільки це може призвести до того, що вони швидше втратять свій аромат і смак. Аби спеції залишалися свіжими та запашними, зберігайте їх у прохолодному, темному місці, наприклад, у коморі чи шафі. Це дозволить зберегти їхній запах і смакові якості на довший період часу.

Олії

Олії, такі як оливкова та соняшникова, широко використовуються в кулінарії та випічці. Їх слід зберігати в прохолодному, темному місці, подалі від тепла та сонця.

Вплив цих чинників може призвести до того, що олія стане гіркою і втратить свій смак. Також переконайтеся, що пляшки щільно закриті, аби запобігти потраплянню повітря в них.

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Швидкопсувні продукти

Продукти, що швидко псуються, такі як молочні продукти, м'ясо і залишки їжі, завжди слід зберігати в холодильнику, аби запобігти їх псуванню і розмноженню шкідливих бактерій. Багато людей роблять помилку, коли залишають ці продукти на стільниці на тривалий час, оскільки це може стати причиною харчових отруєнь.

Для того, щоб забезпечити безпечність та свіжість продуктів, які швидко псуються, одразу кладіть їх до холодильника після вживання. Крім того, регулярно перевіряйте термін придатності та викидайте продукти, які зіпсувалися.

Фрукти та овочі

Нарешті, важливо зберігати фрукти та овочі окремо, щоб запобігти їх швидкому псуванню. Фрукти виділяють газ етилен, який може прискорити дозрівання і, відповідно, зіпсувати овочі.

Щоб зберегти продукти свіжими довше, зберігайте фрукти та овочі в холодильнику в окремих відсіках або контейнерах. Це допоможе зберегти їхню свіжість і подовжить термін зберігання.

Нагадаємо, ми підготували практичні поради для забезпечення безпеки та якості споживаних харчових продуктів.

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