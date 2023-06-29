П'ять зірок Голлівуду, які зважилися на ліпосакцію

У світі блиску і гламуру знаменитості відомі своєю приголомшливою зовнішністю і завидною статурою. У той час як багато хто домагається бажаного зовнішнього вигляду завдяки завзятим тренуванням та суворим дієтам, деякі знаменитості вдаються до косметичних процедур, таких як ліпосакція, які допомагають їм досягти своїх цілей.

Кім Кардашьян

Зірка реаліті-шоу з величезною кількістю шанувальників, Кім Кардаш'ян не новачок у світлі софітів. Після народження своєї першої дитини вона зіткнулася з проблемою скидання зайвої ваги. Попри початкові заперечення чоловіка, пізніше стало відомо, що Кім Кардаш'ян зробила вибір на користь процедури ліпосакції, що призвело до швидкої втрати ваги на 17 фунтів, згідно з RadarOnline.com.

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Джейн Фонду

Власниця премії "Оскар" Джейн Фонда завжди викликала захоплення своєю нестаріючої красою. У 2015 році вона відверто зізналася, що зробила ліпосакцію підборіддя у пошуках молодшого зовнішнього вигляду. Її рішення пройти процедуру відображає зростаючу популярність ліпосакції серед знаменитостей, які бажають покращити свої риси обличчя.

Шерон Осборн

Відома як ведуча популярного ток-шоу The Talk, Шерон Осборн відкрито говорить про свої косметичні операції. Як повідомляє Daily Mail, поряд з іншими процедурами вона пройшла ліпосакцію та контурну пластику тіла для усунення в'ялості шкіри. Готовність Шерон Осборн обговорювати свій шлях демонструє її прагнення почуватися впевнено у власній шкірі.

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Мерайя Кері

Талановита співачка Мерайя Кері, володарка премії "Греммі", привернула до себе увагу швидкою втратою ваги після вагітності у 2011 році. Виникли припущення, що її дивовижному перетворенні зіграла роль ліпосакція. Хоча Мерайя Кері не підтвердила ці чутки, її досвід є прикладом того, як деякі знаменитості досягають бажаної фігури.

Венді Вільямс

Відома своєю сміливою та відвертою особистістю, Венді Вільямс ніколи не ухилялася від обговорення особистих питань. У 2009 році вона відкрито розповіла про своє рішення зробити ліпосакцію та підтяжку живота. Венді Вільямс назвала себе "дитиною-постером для пластичної хірургії" і наголосила, що ці процедури стали важливим поворотним моментом у її житті, оскільки вона почала вести новий спосіб життя.

Нагадаємо, багато акторів і співаків вирішуються на пластичні операції, тому що часто для них це необхідність. Ми розповідали, як 7 знаменитих чоловіків, корегували свою зовнішність.

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