Секрети здорового винограду: чим потрібно обробити рослину від шкідників та хвороб навесні

Виноград відомий своєю стійкістю і здатністю до росту навіть після інтенсивної обрізки. Рослина витримує зимові морози та може приносити багатий урожай, навіть якщо за нею не доглядати надто ретельно. Проте, навесні не зайвим буде провести обробку винограду від шкідників та захворювань.

Хоча подібні чинники рідко призводять до повного знищення виноградної лози, вони можуть серйозно зашкодити якості та обсягу врожаю. Ефективний захист винограду можна забезпечити, використовуючи простий розчин, який можна приготувати вдома, рецептом поділились на сайті Super Express.

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Ефективний народний засіб від хвороб та шкідників винограду

Для догляду за виноградником краще застосовувати натуральні засоби. Одним з таких є настій з лушпиння цибулі та часнику.

Візьміть 100 грамів лушпиння цибулі та часнику. Залийте лушпиння двома літрами води та залиште настоюватися протягом тижня при кімнатній температурі. Щоденно стежте за станом настою та перемішуйте його. Після тижня процідіть і розводьте з водою 1 до 1.

Використовуйте отриманий настій для обприскування винограду щотижня з початку весни. Такий метод захистить рослину від грибкових інфекцій та паразитів. Для підвищення ефективності можна додати столову ложку господарського мила чи рідини для миття посуду, що допоможе розчину краще утримуватися на листі, створюючи захисний шар.

Раніше ми розповідали про те, що вчені виявили нові переваги винограду для здоров’я та розповіли скільки потрібно їсти його на день.

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