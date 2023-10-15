Скраб або пілінг: що вибрати і який ефект вони мають

Коли справа доходить до догляду за шкірою, відлущування відіграє вирішальну роль у підтримці здорового та сяючого кольору обличчя. Два найпоширеніші методи відлущування – пілінг і скрабування. UAportal підготував огляд відмінностей та переваг цих двох засобів.

Спосіб дії

Пілінг передбачає використання хімічних ексфоліантів, таких як альфа-гідроксикислоти (AHA) або бета-гідроксикислоти (BHA), для м'якого розчинення відмерлих клітин шкіри. Натомість скрабування – це фізичний метод відлущування, який використовує дрібні гранули або частинки для механічного видалення відмерлих клітин шкіри за допомогою тертя. Обидва методи ефективні, але відрізняються підходом.

Рівень відлущування

Пілінг зазвичай забезпечує глибше відлущування порівняно зі скрабуванням. Хімічні ексфоліанти проникають у шкіру і впливають на кілька шарів відмерлих клітин, що забезпечує ретельне і рівномірне відлущування.

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Скрабування, з іншого боку, видаляє лише омертвілі клітини на поверхні, забезпечуючи більш поверхневе очищення. Глибина необхідної чистки може залежати від індивідуальних особливостей шкіри та побажань.

Чутливість шкіри

Хоча пілінг підходить для більшості типів шкіри, люди з чутливою шкірою можуть мати подразнення або почервоніння через хімічну природу ексфоліантів. Скрабування, як правило, вважається більш доцільним для чутливої шкіри, оскільки дозволяє краще контролювати тиск та інтенсивність відлущування. Однак важливо обирати м'які скраби та уникати надмірного натискання, щоб запобігти пошкодженню шкіри.

Потреби у використанні

Пілінг особливо корисний для лікування гіперпігментації, шрамів від акне та усунення нерівномірного тону шкіри. Процес хімічного відлущування допомагає прискорити оновлення клітин шкіри та зробити колір обличчя яскравішим. З іншого боку, скрабування може бути чудовим засобом для боротьби з огрубілою текстурою, закупореними порами та сприяти розгладженню поверхні шкіри.

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