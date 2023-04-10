Знову як новий: робочі методи чистки килимів від крові, шоколаду, жиру

Якщо навіть в домі немає маленьких дітей чи тварин на килимі можуть з’явитись плями від супу, вина, кави чи інших рідин. Щоб пляма не в’їлась у волокна килима необхідно усунути її як можна швидше.

UaPortal зібрав дієві методи очистки килима.

Кров

Щоб усунути плями крові з килима змішайте одну столову ложку рідкого засобу для миття посуду та дві склянки холодної води. Візьміть чисту білу тканину, промокніть плями розчином води та миючого засобу поки пляма не зникне. Якщо цей метод не допоміг, візьміть одну ложку нашатирного спирту з половиною склянки теплої води та протріть пляму готовим розчином.

Шоколад

Якщо килим забруднився шоколадом, візьміть тупий ніж і зішкребіть як можна більше шоколаду. Пропилососьте килим, щоб зібрати всі шматки. Потім візьміть ¼ чайної ложки рідкого засобу для миття посуду та 1 склянку теплої води, змішайте та нанесіть розчин на пляму за допомогою чистої ганчірки. Рухайтесь від краю плями до центру. Залиште на 5-10 хвилин, повитирайте.

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Кава чи чай

Для виведення плям кави або чаю з килима візьміть 2 столові ложки перекису водню та 1 столову ложку рідкого засобу для миття посуду. Змішайте. Чистою ганчіркою промокніть пляму, потім акуратно нанесіть на неї суміш. Залиште на кілька секунд. Змийте розчин водою.

Жир

Для видалення жирних плям візьміть харчову соду та посипте нею забруднення. Залиште на 6 годин. Потім пропилососьте. Не застосовуєте для килимів з вовни та шовку. Для видалення плям з делікатних тканин краще використовувати спеціальні хімічні засоби.

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