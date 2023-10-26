Згідно з фен-шуй: як обрати положення тіла для сну
Положення тіла під час сну може суттєво вплинути на самопочуття та загальний стан здоров'я. UAportal розібрався, що означає спати головою до дверей та ногами до вікна і розповість про потенційні наслідки.
Чи можна спати ногами до дверей
Згідно з принципами фен-шуй, спати ногами до дверей вважається поганою прикметою. Таке розташування може порушити потік позитивної енергії, відомої як ци. Як наслідок, людина може відчувати втому, неспокій і загальне відчуття тривоги. Більше того, вважається, що таке положення може негативно впливати на психічний стан, потенційно призводячи до депресії.
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Цікаво, що скандинавські легенди пропонують іншу точку зору. Вони вірять, що коли ми спимо, наша душа тимчасово залишає тіло, а дверні отвори слугують воротами до Утгарду, царства монстрів і хаосу. Тому, коли ми спимо ногами до дверей, ми ризикуємо відправити нашу душу в небезпечну подорож, з якої може бути дуже складно вибратися.
Чи можна спати головою до дверей, а ногами до вікна
Щодо того, чи можна спати головою до дверей, а ногами до вікна, існують різні повір'я. Деякі забобони припускають, що таке розташування може призвести до проблем з пам'яттю або навіть психологічної нестабільності. У минулі часи, коли зловмисники могли вдертися в оселю будь-якої миті, лежати головою до дверей означало ризикувати бути заскоченим зненацька.
Крім того, історично склалося так, що саме вікна, а не двері, були кращим шляхом для винесення померлих членів сім'ї з дому. Цей звичай мав на меті гарантувати, що душі померлих не повернуться. Вважається, що сон ногами до вікна притягує хвороби, нещасні випадки і навіть передчасну смерть.
У світлі цих різноманітних поглядів стає зрозуміло, що спати головою до дверей та ногами до вікна не вважається оптимальним варіантом. Ідеальним вважається розміщення ліжка таким чином, щоб вікно і двері знаходилися з боків.
Нагадаємо, ми вже розповідали, що іноді буває важко заснути через переживання та проблеми в особистому чи професійному житті, тому вже вранці люди бувають втомлені та непродуктивні. Ми підготували кілька практичних порад, які допоможуть впоратися з цією проблемою.
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