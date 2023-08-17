Збережіть гармонію в домі: речі, які не варто приносити в оселю

Що ні в якому разі не можна приносити в дім

Навколо того, чи варто підбирати гроші, знайдені на вулиці, завжди точилися суперечки. Одні вважають, що така знахідка є подарунком від вищих сил, інші стверджують, що вона може нанести шкоду матеріальному благополуччю.

Проте в одному езотерики погоджуются одноголосно: є певні речі, які ніколи не варто приносити в дім, оскільки вони потенційно можуть принести неприємності всім членам сім'ї.

Люстерко

Згідно з езотеричними віруваннями, дзеркала мають підвищену чутливість до біополя свого власника. Принісши чуже дзеркало у свій будинок, ви можете ненавмисно запросити його проблеми, хвороби і невдачі у своє життя. Найкраще проявляти обережність і не приносити їх у свій житловий простір.

Нитки

Нитки, особливо різних кольорів, часто використовуються в магічних ритуалах. Червоні нитки асоціюються з оберегами, в той час як чорні нитки, як вважається, використовуються для негативних цілей, таких як наведення порчі. Бажано утриматися від підбору випадкових ниток на вулиці, оскільки вони можуть нести в собі небажану енергію або злі наміри.

Хрестик

Знайдені хрестики не можна підіймати з землі або носити як особисті аксесуари. Наші предки вірили, що таким чином ви запрошуєте у своє життя чужу долю, яка може обтяжити непередбачуваними труднощами. Варто поважати це повір'я і уникати підбирання хрестиків, які не призначені для вас.

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Годинник

Як і дзеркала, годинники, за повір'ям, дуже чутливо реагують на біополе своїх власників. Тому рекомендується утримуватися від порушення цієї енергії і уникати перейняття страждань і неприємностей іншої людини, взявши її знайдений годинник. Будьте обережні, коли справа доходить до появи у житті незнайомих годинників.

Іграшки

Ляльки та саморобні іграшки, зокрема, здавна слугували інструментами в різних магічних ритуалах. Щоб позбутися негативу, люди часто викидають такі предмети на перехрестях доріг. Якщо хочете запобігти потенційним конфліктам, проблемам зі здоров'ям чи фінансовим труднощам у житті вашої родини, краще просто проходити повз викинуті іграшки, не приносячи їх у свій дім.

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