Чи варто фарбувати волосся хною: плюси і мінуси цієї натуральної фарби

UAportal підготував огляд плюсів і мінусів фарби хни, щоб читачі отримали уявлення про переваги та обмеження її використання для фарбування волосся.

Плюси хни:

Натуральний склад

Це натуральна і безхімічна альтернатива традиційним фарбам для волосся. Отримана з листя рослини хни, вона не містить шкідливих інгредієнтів, таких як аміак або перекис, що знижує ризик пошкодження волосся та шкіри голови.

Кондиціонуючі властивості

Хна діє як глибокий кондиціонер, живлячи і зміцнюючи волосся. Вона робить волосся м'яким, блискучим і більш слухняним.

Можна відтворити безліч відтінків

Ця фарба забезпечує універсальність з точки зору відтінків. Її можна змішувати з іншими натуральними інгредієнтами, такими як індиго або кава, для отримання різних відтінків і тонів, що дозволяє налаштовувати колір відповідно до індивідуальних уподобань.

Читайте також: Як позбутися сивого волосся за допомогою розмарину

Мінуси хни:

Колірний діапазон

Хоча фарба пропонує різноманітні відтінки, вона в першу чергу відома своїми червоними тонами. Якщо хтось шукає інший колір, наприклад, блонд або чорний, хна може бути не найкращим вибором. До того ж, наносячи цю фарбу на темне волосся, ефект може бути зовсім непомітний.

Процес нанесення

Нанесення хни може бути трудомістким процесом. Для цього потрібно змішати фарбу і кондиціонер, рівномірно нанести її на волосся і залишити на кілька годин. Це може не підходити для тих, хто веде активний спосіб життя.

Вицвітання

Хна має властивість поступово вицвітати з часом, особливо при частому митті голови. Для підтримки бажаної інтенсивності кольору може знадобитися регулярне підфарбовування.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно сушити волосся.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!